Calciomercato Roma, a gennaio colpo da 20 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, a gennaio colpo da 20milioni in Serie A. Ecco la rivelazione dell’ultim’ora: un altro nome nella lista di Tiago Pinto

Il difensore la Roma lo cerca. E oltre Pablo Marì, uscito questa mattina dalle colonne del Corriere dello Sport, ce n’è un altro sempre in Serie A che, secondo la Gazzetta dello Sport in questo caso, sarebbe finito nell’orbita del gm Pinto.

Mettiamo le cose in chiaro, anzi ne mettiamo due in chiaro: non sarà per nulla facile riuscire a prenderlo visto che il club chiede almeno 20milioni di euro per cederlo. E poi, senza paura di essere smentiti, non è che abbia fatto chissà quale inizio di stagione. Molto sotto tono, troppo sotto tono. Ma la Roma di un centrale ha assoluto bisogno, perché non si conoscono realmente quali sono i tempi di recupero di Smalling, ormai diventato un mistero visto che è dallo scorso 1 settembre, dalla sfida all’Olimpico contro il Milan, che non si vede in campo.

Calciomercato Roma, anche Milenkovic nella lista di Pinto

Il nome spuntato questa mattina dalle colonne del quotidiano rosa è quello di Milenkovic, difensore della Fiorentina, che i giallorossi avrebbero messo nel mirino per il prossimo mercato di riparazione. Un affare da 20milioni di euro, spiega la Gazzetta, ma come sottolineato prima sarà difficile convincere Italiano a privarsi del proprio capitano nel momento in cui i punti valgono doppio.

In ogni caso il possibile interesse per Milenkovic dimostra come il club, giustamente, crede (e ha bisogno, pure) alla qualificazione alla prossima Champions League. Chiudere tra le prime quattro darebbe un’enorme boccata d’ossigeno alle casse della Roma per la prossima stagione e permetterebbe di guardare con ottimismo al futuro. Sì, sarebbe fondamentale, senza dubbio.