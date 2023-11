Calciomercato Roma, offerta da 30 milioni a gennaio

Calciomercato Roma, uno dei titolari dello Special One è finito nel mirino di un club che ha intenzione di prenderlo per migliorare la rosa

La Roma in questo avvio di stagione non ha brillato, ma alcuni suoi calciatori si sono comunque fatti notare per le belle prestazioni. Uno di questi è senza ombra di dubbio Romelu Lukaku, arrivato in estate tra le polemiche degli interisti che hanno pensato di potergli dare fastidio con dei fischietti nella gara di San Siro. In quella giornata l’attaccante belga non ha trovato la rete, ma la prestazione negativa è stata di tutta la squadra.

In molti hanno puntato il dito sull’atteggiamento dei giocatori, troppo arrendevole e difensivo per permettere ai giallorossi di giocare bene e sperare in un risultato positivo. Oltre alla punta ex Chelsea, chi si è fatto notare in positivo è Paulo Dybala che con il suo solito talento ha aiutato la rosa in diverse occasioni. I gol totali dei due sono 8, con il numero 90 che ne ha segnati ben 6, spesso su assist proprio dell’argentino.

Una menzione d’onore la merita anche Bryan Cristante che da mezz’ala è riuscito a inserirsi bene in area avversaria in diverse occasioni e a segnare gol pesanti. Il suo utilizzo, poi, è servito molto a Mourinho per far fronte all’emergenza difensiva che c’era stata nelle scorse settimane con gli infortuni di Smalling, Llorente e Kumbulla.

Calciomercato Roma, il Tottenham vuole Cristante

Vista la sua importanza per la squadra, Mourinho non rinuncia mai al numero 4 giallorosso che fino ad ora ha giocato tutte le partite per tutti e 90 i minuti. È il giocatore di movimento che ha giocato più di tutti in Serie A, compresi i portieri, con solo Rui Patricio in testa insieme a lui.

Le sue qualità sono state notate da diversi club, soprattutto oltre manica dove il Tottenham sta pensando a lui. come riporta Il Messaggero, gli Spurs sarebbero disposti ad offrire ben 30 milioni alla Roma per prendere il giocatore e portarlo a Londra. Mourinho non vorrebbe mai rinunciare a lui e per questo motivo l’assalto inglese può creare qualche preoccupazione.