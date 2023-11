Ex Roma nella bufera: dimissioni immediate

Roma, uno dei suoi ex giocatori è finito dentro l’occhio del ciclone dopo i recenti risultati e avvenimenti che hanno portato confusione

La Roma continua a correre e ad allenarsi in vista dei prossimi impegni con l’Udinese nel mirino per la 13ª giornata di Serie A. I friulani arrivano allo Stadio Olimpico la prossima domenica 26 novembre per cercare di conquistare punti e rialzare le sorti del campionato che sono state abbastanza negative. Steso obiettivo per la Roma e per José Mourinho, che vorrebbe risalire la china e agganciare il quarto posto.

Questo significa Champions League, con la qualificazione he porterebbe nelle casse giallorosse circa 30 milioni. Una cifra molto importante che permetterebbe al club di risanare il bilancio e di operare al meglio sul calciomercato dopo le recenti finestre dei trasferimenti. Nell’estate del 2022 e in quella di quest’anno, Tiago Pinto si è trovato con le mani legate in seguito al settlement agreement firmato con la Uefa per evitare sanzioni a causa del Fair Play Finanziario.

Questo ha creato molto trambusto in Premier League, dove l’Everton è stato penalizzato di dieci punti e ora si ritrova in fondo alla classifica. Il club inglese ora è in grande difficoltà e rischia di veder naufragare le speranze di rimanere in Premier League. Chi non se la sta cavando bene in un altro campionato europeo è una vecchia conoscenza della Roma.

Ex Roma nei guai: si dimette l’allenatore del Rennes di Matic

Si tratta di Nemanja Matic, che in estate è stato ceduto in fretta e furia allo Stade Rennais tra lo stupore dei tifosi e dello stesso Mourinho che non si aspettava un atteggiamento simile dal serbo, che lui conosce bene avendolo allenato sia al Manchester United che al Chelsea.

Come riporta fussballtransfer.com, il centrocampista è nei guai così come tutto il club in seguito alle dimissioni del suo allenatore. Queste non sono state ancora confermate, ma solo nell’aria. Diversi fattori hanno portato Genesio ad allontanarsi dal club: non era convinto al 100% della situazione e in più la distanza dalla famiglia unita alla stanchezza ha portato il cinquantasettenne a dimettersi dai rossoneri.