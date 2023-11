Incubo retrocessione e via libera Roma: si chiude a gennaio

Calciomercato Roma, il general manager può sferrare l’assalto a un obiettivo di mercato in Premier League dopo i recenti avvenimenti

Un vero e proprio terremoto ha colpito la Premier League e ora si capiscono meglio le scelte della Roma nelle scorse annate. L’Everton è finita nell’occhio del ciclone per non aver rispettato le regole del Fair Play Finanziario, rompendo il tetto delle trattative. Per questo motivo è stato deciso di punire il club con un taglio dei punti da considerarsi immediat0, con i Toffees che ora sono penultimi in classifica con 4 punti.

Una situazione molto difficile e delicata quella della sponda blu del Merseyside che rischia anche di vedere diversi giocatori lasciare la squadra in vista del prossimo anno. La retrocessione, infatti, non sembra così lontana e rischia di rovinare la carriera della gran parte dei suoi calciatori. Per questo, a gennaio si potrebbe assistere a un esodo in massa in caso la situazione non dovese migliorare, con il club che potrebbe uscire dalle zone basse del tabellone.

Secondo The Sun, il primo potrebbe essere proprio il numero uno della squadra: Jordan Pickford. Il portiere è nel mirino del Manchester United e del Chelsea, ma l’Everton potrebbe chiedere un cartellino abbastanza alto a causa del rinnovo fino al 2027. Anche Amadou Onana potrebbe lasciare la squadra.

Calciomercato Roma, partono Brantwaithe e Calvert-Lewin

L’esodo dei giocatori non finisce qui, con il sito britannico che ha previsto almeno sette adii, con i Toffees che si troverebbero con l’organico ridotto all’osso. La situazione, però, potrebbe rappresentare una grande occasione per la Roma che è in cerca di rinforzi soprattutto in difesa.

Quello che fa al caso di Mourinho e Tiago Pinto a gennaio è Jarrad Branthwaite, difensore centrale del club che permetterebbe allo Special One di risolvere l’emergenza del reparto arretrato. Il ventunenne è ancora nel mirino del Newcastle che potrebbe cercare di prenderlo, ma la concorrenza della Roma è abbastanza agguerrita. Chris Smalling, infatti, non sembra destinato a tornare presto e quindi riuscire a prendere l’inglese dell’Everton sarebbe fondamentale per rinforzare le retrovie.