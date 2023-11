Calciomercato Roma, contatto in Serie A: già pronto per Mourinho

Calciomercato Roma, Pinto può portare in giallorosso il calciatore che Mourinho chiede da tempo per superare l’emergenza

Non c’è tempo da perdere perché l’emergenza non è ancora finita. La Roma sta scandagliando il panorama per individuare i migliori giocatori che possano dare una mano alla rosa in vista di gennaio. L’obiettivo è quello di migliorare innanzitutto la difesa che è il reparto che sta soffrendo di più in questa prima parte di stagione. Non considerando gli alti e bassi del reparto arretrato, ciò che preoccupa Mourinho e i suoi tifosi sono gli infortuni.

Dai primi giorni di maggio, infatti, Marash Kumbulla è rimasto in infermeria a causa di un infortunio al ginocchio molto importante che lo vedrà tornare ad allenarsi con la squadra solo a dicembre. Un’assenza molto lunga che si è unita a quella di Chris Smalling in questo avvio di campionato. Dopo sole tre partite, in cui è sembrato molto in difficoltà, l’inglese è rimasto ai box a causa di un’infiammazione del tendine del flessore.

Dal primo settembre il numero 6 della Roma non si è più visto in campo lasciando il reparto arretrato in difficoltà, soprattutto dopo la gara con il Genoa in cui ha dato forfait anche Llorente. Per due partite, Mourinho ha dovuto schierare Bryan Cristante in mezzo ai difensori, riportando il centrocampista a sacrificarsi per il gruppo.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Marì dl Monza: contatti avviati con l’entourage

Lo Special One, però, non ha più intenzione di ritrovarsi in difficoltà e per questo motivo ha messo diversi giocatori nel mirino in vista di gennaio. Uno di questi è quello di Eric Dier, centrale del Tottenham che non ha trovato molto spazio con gli Spurs. Oltre a lui, però, ci sono nomi della Serie A.

Quello più vicino alla Roma è Pablo Marì. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore spagnolo interessa molto a Pinto e a José, con il general manager che ha mosso i primi passi con l’entourage per trovare l’accordo. Il centrale, però, non vorrebbe trasferirsi a metà stagione e per questo il gm giallorosso continua a seguirlo in vista dell’estate. Nel mirino resta sempre anche Kiwior, ma c’è l’incognita Arsenal.