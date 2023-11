Calciomercato Roma, il futuro è bianconero: conferma “social”

Calciomercato Roma, il calciatore ha scelto il suo futuro con i giallorossi che sono stati allontanati in questi ultimi giorni

Gennaio è sempre più vicino e la Roma spera di rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. José Mourinho ha individuato diverse lacune nel corso di questi mesi e spera di avere un regalo da parte di Tiago Pinto che ha il compito di blindare la difesa. L’assenza di Chris Smalling è stata molto importante per il tecnico portoghese che sta rinunciando a lui dai primi di settembre a causa di un fastidio muscolare.

Dopo la partita con il Milan, infatti, il centrale inglese è rimasto ai box per un’infiammazione ai tendini del flessore della coscia. Nelle ultime settimane la terapia conservativa è stata ritoccata per cercare di accelerare il recupero, ma la situazione non sembra essere migliorata con il rientro che potrebbe anche slittare a gennaio. La filosofia personale dell’ex Manchester United non aiuta il rientro, vista anche la scelta di non assumere antidolorifici.

Oltre a un centrale, Tiago Pinto potrebbe continuare a coprire le piste estive, dove erano stati messi nel mirino diversi giocatori soprattutto per l’attacco. Prima di Romelu Lukaku sulla lista degli acquisti c’erano diversi giocatori come Gianluca Scamacca, Alvaro Morata e Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo smette di seguire la Roma su Instagram

Proprio l’attaccante brasiliano era stato molto vicino a lasciare il Santos per trasferirsi nella Capitale, ma poi i brasiliani hanno deciso di bloccare il trasferimento vista la situazione in classifica. A luglio, infatti, i peixes erano in zona retrocessione e si sono allontanati grazie ai gol dell’attaccante.

Per tutti questi mesi Pinto ha continuato a seguire l’attaccante, che sembrava sempre vicino alla Roma. Non solo i giallorossi, però, lo hanno messo nel mirino, con il Newcastle che lo sta seguendo con grande interesse. Il futuro di Marcos Leonardo potrebbe essere proprio con i bianconeri di Premier League e non in giallorosso. L’indizio è arrivato dallo stesso classe 2003, che ha smesso di seguire la Roma sui social. Un segnale inequivocabile che dimostra come la trattativa sia molto vicina a naufragare.