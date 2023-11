Calciomercato Roma, riscatto Lukaku a due condizioni

Calciomercato Roma, può arrivare l’all-in sull’attaccante belga con Mourinho e Pinto che vorrebbero trattenerlo nella Capitale

Ieri quattro gol in venti minuti, un poker per entrare nella storia del Belgio. Romelu Lukaku ha siglato ben quattro gol che gli hanno permesso di arrivare a quota 83 reti in 113 partite con la maglia della sua nazionale. Numeri impressionanti che dimostrano sia lo stato di forma, sia la caratura dell’attaccante fortemente voluto da Mourinho in estate. Il tecnico, infatti, voleva un rinforzo per il reparto avanzato e ha deciso di affidarsi a lui.

Il suo approdo è stato abbastanza spettacolare, con le voci che hanno cominciato a circolare solo a una settimana dal suo arrivo nella Capitale. Dopo pochi giorni, i tifosi della Roma si sono concentrati sul solito sito di tracciamento dei voli per seguire chilometro dopo chilometro il jet privato dei Friedkin, l’ormai celebre Gulfstream apparso su qualche striscione goliardico allo Stadio Olimpico. Come per Dybala, su quell’aereo ha viaggiato il numero 90 giallorosso.

In questa annata nella Capitale ha dimostrato subito la sua importanza e la sua professionalità, sottolineando come uno con il suo talento è più che fondamentale. Da quando è a Trigoria, infatti, ha siglato 9 gol totali in tutte le competizioni, con 6 centri in Serie A che hanno aiutato il club ad agganciare il quarto posto.

Calciomercato Roma, Lukaku può rimanere con la Champions e se parte Abraham

La sua importanza per la rosa è stata subito chiara e i giallorossi cercheranno di trattenerlo in vista della prossima annata, dove uno con il suo talento di sicuro farà comodo. Non si sa se a guidarlo ci sarà ancora Mourinho, ma l’intento è quello di trattenerlo nella Capitale a lungo.

Come riporta il Corriere della Sera, le condizioni per arrivare a Romelu e riscattarlo dal Chelsea sono due. Per adesso, i Blues hanno messo sul tavolo una valutazione di 40 milioni, una cifra che supera abbondantemente le possibilità della Roma e dei Friedkin. Per questo è necessario arrivare in Champions League, con il premio qualificazione che permetterebbe di avvicinarsi a quella cifra. L’altra condizione che si dovrebbe verificare, poi, è l’addio di Tammy Abraham che è finito nel mirino dell’Aston Villa.