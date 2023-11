Nuova maglia Roma: tifosi sul piede di guerra ma c’è un errore

Nuova maglia Roma, il sito specializzato in materia anticipa le divise della prossima stagione e scatena i tifosi. C’è un’importante precisazione sulla scelta dei colori.

Il mondo dell’informazione viaggia sempre più a ritmo dei social network, compreso quello del mondo calcistico. Un portale specializzato in materia di maglie e divise da gioco ha anticipato in esclusiva la nuova casacca della Roma in vista del prossimo anno. La squadra giallorossa è tornata a legarsi ad Adidas come sponsor tecnico e le prime foto hanno fatto scatenare i tifosi romanisti sul web. Ma a placare momentaneamente gli animi ci ha pensato lo stesso sito che ha specificato una distinzione cromatica importante.

I tifosi della Roma lo hanno sottolineato più volte, sbeffeggiando spesso i rivali laziali sul tema, la squadra capitolina a portare nome, simbolo e colori della Città Eterna è solo quella giallorossa. Negli anni passati ha acceso le proteste il cambio dello stemma deciso dalla proprietà Pallotta, mentre da questa stagione i Friedkin hanno stretto l’accordo con Adidas per la fornitura tecnica della squadra guidata da José Mourinho. I tifosi romanisti sono da sempre vigili sul rispetto della tradizione, che passa anche per i colori indossati sulla maglia. A tal proposito, il sito specializzato Footyheadlines.com ha condiviso su ‘X’ le prime anticipazioni sulla divisa da gioco della stagione 2024-25.

Anticipazioni nuova maglia Roma, i tifosi contro la scelta dei colori: la nota di Footy Headlines

Sul social network il portale che svela in anticipo i kit tecnici delle squadre più importanti ha svelato i nuovi colori della divisa della Roma. In tanti tifosi hanno commentato sotto il post di anticipazione, scagliandosi contro la scelta dell’arancione fluo che si vede nelle prime immagini circolate sul web.

Ma a placare gli animi ci ha pensato direttamente il sito ‘Footy Headlines’, che in un articolo di approfondimento ha sottolineato come solo il rosso sia da considerarsi certo per la prossima stagione. Il portale ha specificato come il rosso scuro sarà il colore prevalente nel kit da gioco della stagione 2024-25. L’arancione fluo è stato scelto invece da loro come miglior abbinamento possibile, scelta che non è andata giù a tanti tifosi sul web.