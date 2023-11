Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Pellegrini: contatti avviati

Calciomercato Roma, dalla Spagna contatti avviati per il difensore che è stato anche nel mirino dei giallorossi. Ecco le novità dell’ultim’ora

Contatti avviati per il difensore. E visto che lo stesso era stato accostato alla Roma e anche con una certa insistenza, potrebbe essere un guaio per Tiago Pinto. Il Betis fa sul serio, soprattutto perché, praticamente, si trova nelle stesse condizioni di Mourinho. La squadra allenata da Pellegrini ha diversi difensori infortunati e potrebbe avere un ritorno di fiamma nella prossima finestra di mercato invernale.

Sì, perché Malanga Sarr, difensore del Chelsea, già la scorsa estate era entrato nei radar di Mauricio Pellegrini, tecnico degli spagnoli. E secondo quanto riportato a todofichajes.com, il Betis avrebbe riavviato i contatti per prendere quell’elemento che anche alla Roma servirebbe.

Calciomercato Roma, il Betis vuole Sarr

Sarr, a quanto pare, è il primo nella lista di Pellegrini, e non ci sarebbe modo di far cambiare idea al tecnico su quello che sarebbe sicuramente un buon colpo. Colpo che, a dire il vero, secondo anche quanto vi abbiamo riportato noi di Asromalive.it oggi, i giallorossi non vedono benissimo: le intenzioni di Pinto, seguendo quelle che sono le indicazioni di Mouirinho, sarebbero quelle di andare a chiudere per Dier del Tottenham che lo Special One conosce bene e che anche per quello che è il suo contratto, è molto più semplice da prendere.

Ovvio che da qui a gennaio i nomi che circoleranno saranno molteplici e le indiscrezioni altrettanto. Ma ormai la lista della Roma sembra essere ben definita. Con Sarr che non è abbastanza vicino da considerarlo come un obiettivo primario.