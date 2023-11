Erede Mourinho con la clausola: arriva la firma

Casting aperto per l’eredità di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il successore dello Special One può arrivare grazie alla clausola, la firma è dietro l’angolo.

Il futuro della panchina della Roma è ancora un rebus da decifrare in vista della prossima stagione. Il contratto di José Mourinho con la squadra giallorossa è entrato nell’ultimo anno di accordo. La scadenza di giugno 2024 si avvicina e finora non ci sono novità importanti intorno al possibile rinnovo di contratto per lo Special One. Gli addetti ai lavori hanno così aperto da tempo il casting per il tecnico che potrà raccogliere l’eredità del lusitano, non si spegne una pista in Serie A, con la concorrenza che continua ad aumentare.

Il futuro di José Mourinho resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. L’ipotesi di rinnovo contrattuale con la Roma, con l’attuale accordo in scadenza il prossimo giugno, non è tramontata del tutto ma segnali certi ancora non ne sono arrivati. La partenza stagionale è stata caratterizzata da diversi risultati negativi, che hanno acceso nuovamente il dibattito dietro al futuro della panchina giallorossa. Al momento la squadra guidata dallo Special One occupa la settima posizione in campionato, a meno tre dal Napoli che staziona al quarto posto. Mentre in Europa League i giallorossi hanno perso la vetta del girone G, in seguito alla sconfitta patita in casa dello Slavia Praga.

Erede Mourinho, non tramonta Thiago Motta: può rinnovare con la clausola

Mentre l’Arabia Saudita non molla il portoghese, per raccoglierne l’eredità in casa Roma è ancora accesa la pista che porta a Thiago Motta. L’ex centrocampista sta facendo benissimo con il Bologna, in classifica ha gli stessi punti dei giallorossi, ed il suo contratto è in scadenza nel 2025.

Il club emiliano vorrebbe tentare di blindare il tecnico con un prolungamento contrattuale, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, con l’obiettivo di aprire un ciclo. Finora Thiago Motta però sembra tentennare e non è escluso che in caso di rinnovo venga inserita una clausola di uscita in caso di chiamata di una big. Secondo quanto aggiunge Calciomercato.it l’ex PSG continua ad essere monitorato, oltre che dalla Roma, anche da Juventus ed Inter in vista del prossimo anno.