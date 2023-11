Mourinho in Arabia, l’annuncio ufficiale della Saudi Pro League

Il futuro di José Mourinho appare ancora un’incognita, mentre si avvicina la scadenza di contratto con la Roma. Ecco l’annuncio ufficiale dai vertici della Saudi Pro League.

La Roma è tornata oggi a lavorare a Trigoria gli ordini di José Mourinho dopo il periodo di pausa per la sosta delle nazionali. La squadra giallorossa è chiamata a ritrovare la vittoria a partire dalla sfida dello stadio Olimpico di domenica pomeriggio, contro l’Udinese di Cioffi. Le ultime uscite della squadra giallorossa sono state altalenanti, ma l’obiettivo del quarto posto dista appena tre punti in campionato. La sosta del campionato apre nuovi scenari che coinvolgono direttamente il futuro professionale del tecnico portoghese.

Il tecnico portoghese ha in passato aperto le porte ad un futuro professionale in Arabia Saudita e le sirene della Saudi Pro League possono tornare a squillare forte nei prossimi mesi. Il contratto di José Mourinho con la Roma scadrà nel giugno del 2024 e finora di segnali sul rinnovo non ne sono arrivati. Ad uscire allo scoperto invece sul futuro dello Special One è stato uno dei vertici dirigenziali del campionato saudita, che con i suoi petroldollari sta continuando ad attirare sia calciatori che allenatori protagonisti nel calcio europeo. Basti pensare a quanto accaduto a Roberto Mancini, che dalla panchina dell’Italia è passato a quella dell’Arabia Saudita in estate.

Futuro Mourinho, l’Arabia in agguato: l’annuncio del dirigente della Saudi Pro League

A parlare dell’ipotesi di sbarco di José Mourinho nel campionato saudita è stato uno dei vertici dirigenziali del calcio in Arabia. Il CEO della Saudi Pro League, Saad Al-Lazeez, è stato intervistato da Calciomercato.it ai microfoni di Tv Play nel corso del Social Football Summit. Ecco come ha commentato il possibile approdo dello Special One nella Saudi Pro League.

Ad esplicita domanda su un futuro di Mourinho in Arabia Saudita, il CEO del campionato ha così commentato: “Non posso rispendere a questa domanda, ma a noi piacciono gli allenatori bravi e ce ne sono tanti”. Non si sbottona in maniera evidente il dirigente saudita, ma non esclude un prossimo approdo del portoghese nel campionato arabo. Il richiamo dei petroldollari sembra pronto a tornare a suonare nella testa del tecnico della Roma.