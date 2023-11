Futuro Lukaku, accordo bomba col Chelsea: firma scontata

Romelu Lukaku si è preso sulle spalle il peso dell’attacco della Roma in questa prima parte di stagione. C’è un nuovo accordo sul prezzo con il Chelsea: firma scontata in estate.

Possibile svolta in vista per il futuro di Romelu Lukaku, arrivato questa estate in prestito alla Roma dal Chelsea. Lo stato di forma del centravanti belga è stato strepitoso finora, nell’ultima partita della nazionale ha frantumato un altro record. Big Rom è riuscito nell’impresa di siglare un poker in venti minuti durante Belgio-Azerbaigian, mai nessuno c’era riuscito con la maglia delle Furie Rosse. L’attaccante della Roma si è aggiudicato il titolo di capocannoniere nelle qualificazioni ad EURO 2024, e c’è una possibile svolta che lo avvicina alla firma definitiva con la squadra giallorossa.

Il futuro di Romelu Lukaku resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. Il centravanti è arrivato negli ultimi giorni di agosto alla Roma, grazie alla decisiva apertura del Chelsea alla formula del prestito per un anno. L’impatto di Big Rom nella squadra di José Mourinho è stato devastante, il belga ha trovato la via della rete in 9 occasioni in 14 partite tra campionato ed Europa League. Arrivati ad un terzo della stagione, con il centravanti sempre più protagonista dopo il poker siglato per il Belgio, il futuro del centravanti torna un tema di stretta attualità.

Lukaku resta alla Roma, accordo sul prezzo col Chelsea: Pinto cerca lo sconto

Per evitare una nuova fase di stallo la prossima estate il Chelsea e l’attaccante belga avrebbero chiuso un nuovo accordo economico per la cessione definitiva del cartellino. Una svolta che apre alla possibilità della Roma di siglare con la formula dell’arrivo in via definitiva l’attaccante ex Inter.

Secondo quanto scrive Calciomercato.com il Chelsea e Lukaku hanno stabilito un accordo per l’addio definitivo dai Blues. La cifra per il cartellino del belga non dovrebbe superare i 38 milioni di euro. Un parziale sconto rispetto alle prime valutazioni, che oscillavano sui 40 mln, ma per arrivare la firma definitiva con la Roma l’impressione è che Tiago Pinto voglia chiedere un ulteriore sconto alla società londinese.