Varane al posto di Dier: via libera Pinto

Varane al posto di Dier, dalla Germania hanno deciso in questo modo. E il via libera per Tiago Pinto potrebbe essere immediato

Un mezzo via libera per Pinto. Mezzo perché da qui a gennaio le cose, come sappiamo, possono sempre cambiare. Ma secondo quanto riportato da Sky Sports Germania, il Bayern Monaco avrebbe decisamente cambiato il proprio obiettivo per la finestra invernale di mercato. E questo non potrebbe fare altro che aiutare Pinto nel proprio obiettivo.

Anche i bavaresi hanno problemi in difesa che Tuchel vorrebbe risolvere nel minor tempo possibile. Problemi che verranno amplificati – così come succederà nella Roma – a gennaio, con la partenza di alcuni elementi per la Coppa d’Africa. Si è parlato inoltre di un interesse del Bayern per un elemento che anche la Roma avrebbe messo nel mirino. Ma le ultime informazioni danno, come detto, un mezzo via libera a Pinto. Che speriamo possa essere definitivo.

Varane al posto di Dier, il Bayern Monaco ha deciso

Tuchel ha in mente di prendere il difensore del Manchester United Varane, ex Real Madrid, che in questo momento non sta riuscendo a esprimersi come potrebbe dentro i Red Devils. Non sarà facile riuscire a centrare l’obiettivo ma senza dubbio è un colpo che i bavaresi possono fare. E in questo modo ci sarebbe come detto un allontanamento per Dier, il difensore del Tottenham accostato non solo alla Roma ma pure alla squadra campione di Germania.

Pinto ovviamente guarda con molto interesse a questa situazione, e potrebbe senza dubbio trarne beneficio, anche perché così come vi abbiamo spiegato ieri appare assai più probabile arrivare al giocatore difensivo degli Spurs piuttosto a Chalobah (infortunato) e Sarr (sul quale c’è il Betis) entrambi del Chelsea. E poi Dier, infine, va anche in scadenza alla fine dell’anno quind potrebbe arrivare a titolo definitivo magari con un piccolo indennizzo. Di rinnovo infatti da quelle parti non se ne parla.