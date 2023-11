Calciomercato Roma, ostacolo nerazzurro per il colpo low-cost

Calciomercato Roma, nuova pista low cost e linea verde per Tiago Pinto. Il portoghese guarda ad un giovane talento in scadenza di contratto, concorrenza nerazzurra in Serie A.

Il mese di gennaio si avvicina per Tiago Pinto, e con esso la finestra di calciomercato invernale. Il manager lusitano può cercare nuovi rinforzi immediati per migliorare in profondità e qualità la rosa a disposizione di José Mourinho. Tanti indizi lasciano pensare che il dirigente giallorosso si fionderà alla caccia di rinforzi in difesa nella sessione di riparazione, ma spunta anche una nuova pista low cost per il settore offensivo.

La Roma tornerà in campo domenica pomeriggio, contro l’Udinese di Cioffi allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa, che rischia di perdere nuovamente Renato Sanches, nella sessione di calciomercato invernale può accogliere nuovi rinforzi. L’accento è in difesa, dove ancora non si hanno certezze intorno al recupero di Chris Smalling. Il reparto arretrato perderà anche Evan Ndicka a gennaio per la Coppa d’Africa e sono tanti i nomi accostati al taccuino del general manager giallorosso in vista del calciomercato di riparazione. Oltre a concentrarsi sulla difesa spunta una nuova pista nel settore avanzato della Roma.

Calciomercato Roma, fari puntati su McCausland dai Rangers: concorrenza dell’Atalanta

Fari puntati in Scozia, dove nei Glasgow Rangers sta emergendo il talento classe 2003, Ross McCausland. Ala destra nordirlandese che sta trovando sempre più spazio sia in campionato che in nazionale. La giovane stella della squadra scozzese ha il contratto in scadenza nel 2024.

L’ala destra sembra finita nel mirino della Roma, che secondo quanto scrive il sito Rangersnews.uk, deve guardarsi le spalle dalla concorrenza interna della Serie A. Sulla stellina nordirlandese infatti è stata segnalata anche l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico della squadra orobica è sempre vigile sui giovani profili e si preannuncia un nuovo duello di mercato tra giallorossi e nerazzurri. Il media scozzese aggiunge che per la giovane ala potrebbero bastare 460 mila euro in inverno per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione.