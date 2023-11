Roma, incubo infortuni: nuovo stop e Udinese a rischio

Non cessa l’incubo infortuni in casa Roma. Nuovo stop e attesa per gli esami decisivi a Trigoria, il recupero può slittare nuovamente. A rischio la sfida contro l’Udinese.

La Roma è tornata a lavorare a Trigoria in vista del ritorno in campo dopo la sosta delle nazionali. Domenica pomeriggio la squadra giallorossa ospiterà l’Udinese allo stadio Olimpico e José Mourinho deve fare ancora i conti con un nuovo infortunio. Il complicato avvio di stagione della squadra giallorossa è stato accompagnato da numerosi stop che hanno stravolto le scelte tattiche dello Special One. Ora è suonato un nuovo campanello d’allarme in vista della sfida casalinga contro la squadra friulana.

Non c’è pace nell’infermeria della Roma per José Mourinho. La stagione dei giallorossi ripartirà domenica pomeriggio, allo stadio Olimpico contro l’Udinese di Cioffi. La sfida contro i bianconeri rappresenta un banco di prova importante per la squadra guidata dal portoghese, che ieri è tornato a parlare del presente in casa Roma. Lo Special One, che è pronto a ritrovare Lorenzo Pellegrini in campo dopo la panchina nel derby, deve però fare i conti con un nuovo stop a centrocampo. Ricaduta muscolare e nuovo campanello d’allarme intorno alle condizioni di Renato Sanches.

Verso Roma-Udinese, nuovo stop per Renato Sanches: attesa per gli esami

Il centrocampista portoghese ha una storia clinica travagliata ed in questa stagione ha già sofferto diversi infortuni. Ora il suo impiego in vista di Roma-Udinese torna a forte rischio, dopo lo stop arrivato ieri a Trigoria per il calciatore.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, per l’ex PSG ha subito un problema muscolo tendineo che andrà meglio analizzato nelle prossime ore. Una brutta notizia per mister Mourinho a pochi giorni dal ritorno in campo. Ora la presenza del portoghese in vista di Roma-Udinese torna fortemente in dubbio, i prossimi esami sul quale vi aggiorneremo, scioglieranno l’enigma sullo stato fisico del lusitano in vista della sfida di domenica.