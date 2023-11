Nuovo difensore per Mourinho: incassa anche l’Inter

Calciomercato Roma, casting aperto per regalare un nuovo difensore a José Mourinho. Spunta una nuova pista in vista di gennaio, anche l’Inter è pronta ad incassare.

La Roma è arrivata alla sosta di novembre dopo il deludente pareggio a reti bianche nel derby. La squadra giallorossa non ha sfruttato la chance di accorciare le distanze con le avversarie dirette nella corsa al quarto posto. Al momento la zona Champions League dista tre punti per la squadra guidata da José Mourinho, che ieri è tornato a parlare della sua esperienza nella Capitale. Il tecnico portoghese si aspetta nuovi rinforzi in vista della sessione invernale di calciomercato, con un accento sul pacchetto difensivo, dove la coperta è decisamente corta.

Domenica la Roma tornerà in campo, allo stadio Olimpico contro l’Udinese, ancora una volta con le scelte obbligate in difesa. Non ci sono segnali di recupero da parte di Chris Smalling, ai box da inizio settembre, ed il terzetto davanti a Rui Patricio è costretto agli straordinari da qui a gennaio. Nel nuovo anno poi la Roma perderà anche Evan Ndicka per la Coppa d’Africa, ecco perché si aspetta un nuovo rinforzo in difesa per José Mourinho nel calciomercato invernale. Negli ultimi giorni sono state accostate a Tiago Pinto diverse piste in Premier League, mentre ora spunta una nuova idea dal campionato italiano per la squadra giallorossa.

Caccia al difensore per Mourinho, spunta la pista Pirola: anche l’Inter passa all’incasso

I nomi accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto vedono il portoghese volgere lo sguardo nuovamente in Premier League, ma c’è una nuova pista che punta direttamente alla Serie A. Anche l’Inter è pronta ad incassare in caso di affare a gennaio, grazie alla clausola sulla rivendita inserita nel passaggio del difensore Lorenzo Pirola alla Salernitana.

Il classe 2002 sta trovando sempre più spazio e convincendo in maglia granata ed è anche il capitano dell’Italia Under 21. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il giovane difensore della Salernitana è il nome nuovo per il pacchetto arretrato dei giallorossi. La Salernitana lo ha riscattato per 5 milioni di euro dall’Inter in estate, ed il club nerazzurro mantiene il 15% sulla rivendita.