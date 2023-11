Doppio avviso a Tiago Pinto: Nazionale croce e delizia

Calciomercato Roma, doppio avviso a Tiago Pinto in vista della finestra di riparazione. La tentazione Nazionale è decisiva in vista del mese di gennaio.

La sosta per le nazionali di novembre offre nuovi spunti sul fronte del calciomercato invernale in casa Roma. Ieri sono arrivate le parole di Tiago Pinto, che è intervenuto al Social Football Summit. Il dirigente portoghese ha parlato del momento attuale in casa giallorossa, rimandando come Mourinho il tema sul contratto in scadenza. Prima delle parole dell’ex Benfica c’è stato un annuncio importante in chiave calciomercato invernale, indirizzato anche alla Roma dall’agente del calciatore.

Il mese di gennaio si avvicina e con esso l’apertura della sessione invernale di calciomercato per Tiago Pinto. Nei mesi scorsi, nella consueta conferenza stampa di fine mercato, il portoghese si era sbilanciato con decisione su un obiettivo sfumato nella sessione estiva. Il manager della Roma era uscito allo scoperto sul colpo Marcos Leonardo, attaccante classe 2003, in forza al Santos ed astro nascente del calcio verde oro. Sono di ieri le parole della procuratrice Rafaela Pimenta, che ha sottolineato come il giovane attaccante sia pronto a lasciare il Peixe dopo l’estate che lo aveva visto ad un passo dallo sbarco a Trigoria.

Tiago Pinto avvisato, colpo Marcos Leonardo: vuole giocare le Olimpiadi

Ora dal Brasile emergono nuovi dettagli sul possibile colpo offensivo, seguito oltre che dalla Roma dai radar delle big di mezza Europa. La voglia di giocare con la maglia verde oro è decisiva per il futuro dell’attaccante, e c’è un altro avviso da considerare in caso di fumata bianca a gennaio.

Secondo quanto riporta il sito brasiliano Terra.com.br, l’attaccante classe 2003 vuole fare il grande salto in Europa anche per conquistare la convocazione in nazionale maggiore. Finora, nonostante le grandi prestazioni sfornate con il Santos, non è arrivata la chiamata di Diniz in casa verde oro, per questo il calciatore vuole uno scenario più prestigioso in vista del prossimo Mondiale. Inoltre la prossima estate l’attaccante vuole giocare a tutti i costi le Olimpiadi in Francia, anche se i club non hanno obbligo di lasciare andare i giocatori come accade nelle competizioni FIFA. Un via libera ed un avviso per Tiago Pinto in vista della finestra di gennaio.