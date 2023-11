Svolta Mourinho: tradimento e ritorno choc

Futuro José Mourinho, nuova svolta improvvisa in vista della prossima stagione. Il ritorno a sorpresa è un tradimento per la squadra attuale, ed apre nuovi scenari in Europa.

Il contratto di José Mourinho è in scadenza sulla panchina della Roma, ed è tornato argomento di stretta attualità in questi giorni. Il tecnico portoghese ha parlato della sua esperienza in giallorosso, senza sbottonarsi sul futuro. L’accordo attuale con i Friedkin scadrà il prossimo giugno ed il futuro professionale dello Special One si intreccia con tante panchine, non solo in Europa. L’allenatore lusitano non ha escluso un passaggio in Arabia Saudita, dichiarando che non è detto che avvenga nel futuro immediato.

Mourinho ha apertamente parlato anche dell’ipotesi di ritorno al Real Madrid. Il portoghese ha incensato Carlo Ancelotti, allontanando l’addio alla panchina dei Blancos per l’ex Roma: “Penso che lui sia l’allenatore perfetto per il Real Madrid.” Mentre si attendono possibili aperture al rinnovo in casa Roma, con l’impressione che tutto sia più chiaro intorno al mese di febbraio, dalla Spagna giungono nuove rivelazioni che coinvolgono direttamente il Real Madrid. Il club spagnolo, in caso di addio ad Ancelotti, è stato segnalato a più riprese sulle tracce di Xabi Alonso.

Futuro Mourinho e intreccio con Xabi Alonso: dal Real Madrid al Bayern Monaco

L’ex centrocampista, che dal 2009 al 2014 ha militato con il Real Madrid, sta facendo benissimo anche questa stagione in Bundesliga. Il suo Bayer Leverkusen veleggia in Bundesliga, occupando la prima posizione con due lunghezze di vantaggio sul Bayern Monaco. Lo scorso anno la Roma affrontò i tedeschi nelle semifinali di Europa League.

Ora proprio la squadra bavarese sembra pronta ad assicurarsi il tecnico spagnolo il prossimo anno, dando vita ad un tradimento interno in Bundesliga. Secondo quanto rimbalza dal media spagnolo ‘El Chiringuito Tv’, Xabi Alonso sarà l’allenatore del Bayern Monaco la prossima stagione. Il passaggio a tradimento in panchina nel campionato tedesco potrebbe aprire al ritorno di fiamma del Real Madrid nei confronti di José Mourinho. Il centrocampista, dopo l’esperienza nei Blancos, ha chiuso la carriera proprio nel Bayern Monaco.