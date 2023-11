Addio Pinto e Mourinho: l’ultimatum dei Friedkin

Mourinho e il suo braccio destro hanno il contratto in scadenza a giugno e nei prossimi mesi scopriranno quale sarà il loro futuro

Il nuovo anno sta per arrivare, manca poco più di un mese al primo gennaio con il campionato che sta ricominciando dopo l’ennesima sosta per le nazionali. L’Italia è riuscita a strappare la qualificazione al prossima europeo grazie al pareggio sull’Ucraina e ora tutti i giocatori stanno tornando con i rispettivi club per preparare la tredicesima giornata di Serie A che comincia domani con le prime partite alle 15.00.

La Roma affronta l’Udinese allo Stadio Olimpico dopo aver pareggiato 0-0 con la Lazio. Una vittoria contro i friulani, che in questa stagione stanno deludendo, è fondamentale per continuare a rimanere aggrappati al gruppone di testa e soprattutto al quarto posto che significa Champions League. Questo è l’obiettivo finale che i giallorossi stanno rincorrendo da due stagioni e che per adesso Mourinho non è riuscito a trovare.

Proprio con lo Special One i Friedkin hanno cominciato un percorso di crescita nel 2021 per cercare di migliorare il livello della squadra e alzare il livello della squadra. Il tecnico lusitano ha portato i primi risultati, come la Confernece League vinta e due finali europee consecutive, ma questo non è bastato per meritarsi il rinnovo.

Addio Pinto e Mourinho, i Friedkin valutano il futuro a gennaio

Nella scorsa stagione José ha mandato diversi messaggi alla proprietà tramite le sue conferenze stampa, chiedendo un colloquio proprio per parlare del rinnovo. In questa annata, invece, il futuro sembra in bilico e insicuro come quello di Tiago Pinto, anche lui in scadenza a giugno 2024.

Proprio l’accordo dei due dovrebbe essere discusso nei prossimi mesi, con i Friedkin che hanno fissato la scadenza. Come riporta La Repubblica, dicembre e gennaio saranno fondamentali per la proprietà per decidere il futuro della squadra. I tanti big match che ci saranno serviranno per definire l’eventuale rinnovo del contratto di Mourinho e Pinto che con il nuovo anno avranno più chiarezze sul futuro.