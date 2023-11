Calciomercato Roma, cacciato da Madrid: l’hanno scoperto a Trigoria

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma all’orizzonte in Liga. Via libera da Madrid per le manovre in entrata di Tiago Pinto: si può chiudere già a gennaio.

La stagione della Roma sta per ripartire dallo stadio Olimpico. Domenica pomeriggio, alle ore 18 ci sarà la sfida contro l’Udinese di Cioffi. La squadra giallorossa è chiamata a ripartire con una vittoria, per non perdere terreno nella corsa al quarto posto in Serie A. José Mourinho sta lavorando a Trigoria con i calciatori che tornano dalle nazionali, nel mentre si accendono i riflettori sulla prossima finestra di calciomercato invernale.

In vista del mese di gennaio, con delle gare che si preannunciano cruciali in vista del bilancio stagionale, nuovi rinforzi possono arrivare a Trigoria. I riflettori in tal senso sono sempre puntati sulle manovre di Tiago Pinto, che con un occhio sempre ai conti ed al fair play finanziario, può cercare nuovi innesti. In particolare la coperta è corta nel pacchetto difensivo della rosa giallorossa, che al momento conta solo tre interpreti di ruolo. Il lungo infortunio di Kumbulla preannuncia anche un lento rientro a pieno ritmo nei prossimi mesi, mentre lo stato fisico di Chris Smalling continua ad essere un caso enigmatico. Intanto un via libera improvviso per Tiago Pinto può arrivare direttamente da Madrid.

Calciomercato Roma, caccia al rinforzo difensivo: Soyuncu ai margini dell’Atletico Madrid

Finora sul taccuino del dirigente portoghese sono stati segnalati diversi profili. Tanti ancora una volta in Premier League, partendo da Eric Dier fino ad arrivare all’ex Serie A, Jakub Kiwior. Mentre direttamente dalla Liga spagnola, potrebbero aprirsi le porte ad un ritorno di fiamma lampo dopo la scorsa estate.

Fari puntati sul turco Caglar Soyuncu, sbarcato all’Atletico Madrid in estate a costo zero dal Leicester. Come riporta il sito iberico Okfichajes.net, Diego Simeone fin qui gli ha concesso pochissimo spazio. Solo 74 minuti giocati in stagione con i Colchoneros, che ora potrebbero anche decidere di cederlo in inverno, anche con la formula del prestito. In tal caso le sirene di Trigoria, già attive nei mesi passati sul profilo del centrale turco, potrebbero tornare d’attualità.