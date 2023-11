Sei punti di penalizzazione: il ribaltone che riscrive la corsa Champions

Caos penalizzazione e classifica stravolta dalle decisioni della Giustizia Sportiva. Ora la sentenza può cambiare in appello, riscrivendo anche la corsa al primo posto e Champions League.

Le vicende extra campo tornano ad intrecciarsi con quelle del rettangolo di gioco. Lo scorso anno la classifica della Serie A venne riscritta dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Juventus. La squadra bianconera la passata stagione si è vista infliggere dieci punti di penalizzazione in classifica, in seguito agli sviluppi dell’inchiesta Prisma. Penalizzazione che ha permesso alla Roma di José Mourinho di agganciare il sesto posto, l’ultimo valido per l’accesso all’Europa League nella stagione corrente. La stessa sanzione è stata applicata ad uno storico club inglese nei giorni scorsi.

Come accadde alla Juventus la scorsa stagione in Serie A, durante la sosta di novembre l’Everton è stato penalizzato di dieci punti in Premier League. La penalizzazione è arrivata per le violazioni delle regole del Fair Play Finanziario e potrebbe allargarsi ad altre squadre in Inghilterra. Le irregolarità finanziarie riscontrate nella gestione del club di Liverpool hanno visto la squadra guidata in panchina da Sean Dyche sprofondare all’ultimo posto della Premier in seguito alla sentenza. Il club inglese, con il proprietario Farhad Moshiri in prima linea, sta agendo in appello contro la sentenza e si aspetta uno sconto sulla prima penalizzazione inflitta.

Penalizzazione Everton, braccio di ferro in Premier: anche Chelsea e City tremano

Secondo quanto emerge dall’Inghilterra l’Everton sta affrontando un braccio di ferro con le autorità giudiziarie ed ha già annunciato di ricorrere in appello. Inoltre anche due club blasonati come Chelsea e Manchester City sarebbero a serio rischio penalizzazione per vicende simili.

Secondo quanto scrive il sito inglese Footballinsider247.com, l’Everton in appello si aspetta uno sconto sulla prima penalizzazione. Si parla di una riduzione di punti da dieci a tre/sei lunghezze. In tal senso il club britannico potrebbe uscire dalla zona retrocessione. Mentre per quel che riguarda Manchester City e Chelsea andrebbero a cambiare gli equilibri della lotta al primo posto e per la zona Champions League.