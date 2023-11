Futuro Mourinho, in Arabia hanno deciso: vogliono la firma

Il futuro di José Mourinho è ancora un’enigma da decifrare in vista della prossima stagione. Le manovre dall’Arabia Saudita potrebbero spingere per la firma a sorpresa.

Continua ad essere tema caldo la situazione contrattuale di José Mourinho in casa Roma. La scadenza dell’accordo tra la squadra giallorossa ed il portoghese è fissata a giugno del prossimo anno. Nei giorni scorsi lo Special One è tornato a parlare, concentrandosi sull’attualità in casa Roma ed aprendo, senza specificare quando, le porte ad un futuro in Arabia Saudita. A sorpresa proprio dal paese arabo potrebbe arrivare la svolta decisiva verso la firma del portoghese.

José Mourinho ha strizzato nuovamente l’occhio ad un futuro in Arabia Saudita, rimanendo vago sulla data di un possibile approdo nel campionato arabo. Le manovre dei petroldollari hanno visto tanti giocatori, anche di primissima fascia, sbarcare nella Saudi Pro League nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Il campionato saudita ha intenzione di continuare a crescere, ingaggiando anche allenatori di primo livello nel futuro immediato. Il contratto dello Special One con la Roma è in scadenza a giugno del 2024 e di segnali concreti in chiave rinnovo non ne sono ancora arrivati pubblicamente.

Futuro Mourinho, fari puntati sullo sponsor arabo: vogliono il rinnovo

Se José Mourinho continua a scegliere la via criptica ad esplicite domande su un possibile rinnovo, la sensazione è che le prossime settimane possano essere decisive. Tra dicembre e gennaio la Roma si gioca gran parte della stagione, sia in ottica lotta al quarto posto che in Europa League, intorno a febbraio poi potrebbe arrivare la decisione finale per la panchina del prossimo anno.

Secondo quanto evidenzia l’edizione odierna del quotidiano ‘Leggo’, a sorpresa un ruolo chiave lo può giocare lo sponsor arabo sulle maglie della Roma. Riyadh Season infatti spingerebbe per la conferma di Mourinho sulla panchina giallorossa, avvicinandolo ad un rinnovo contrattuale che al momento resta ipotetico. In tal caso gli arabi sarebbero comunque un fattore determinante per il futuro professionale del tecnico lusitano. Lo sponsor sulle maglie giallorosse è un evento mondiale che si svolge nella capitale dell’Arabia Saudita.