L’infortunio è un incubo: salta una stagione

Infortuni e ancora stop per la Roma con Mourinho che fino ad oggi non ha mai potuto schierare la formazione titolare pensata in estate

L’emergenza infortuni per la Roma sta rientrando lentamente con tutti i giocatori che stanno recuperando al meglio in vista della Serie A. Chi è in dubbio è Renato Sanches, che in questi giorni non si è allenato a Trigoria e proprio oggi è atteso con il gruppo. Domenica contro l’Udinese il portoghese dovrebbe essere convocato, ma solo panchina per lui vista la condizione fisica molto precaria di questi giorni.

Chi non sta tornando e sta lasciando le spie a led rosse accese in difesa è Chris Smalling che è indisponibile dal primo settembre. Già nella partita contro l’Hellas Verona, la seconda di campionato, era sembrato piuttosto affaticato e sulle gambe e contro il Milan è sembrato piuttosto in difficoltà. Dopo la partita con i rossoneri, infatti, ha dato forfait a causa di un’infiammazione del tendine del flessore e non è ancora tornato.

La assenza si unisce a quella di Marash Kumbulla che è fuori da maggio scorso per un infortunio al ginocchio. Difesa corta, anzi cortissima per Mourinho che in tre partite è stato costretto a schierare Bryan Cristante in mezzo a Ndicka e Mancini a causa dell’infortunio di Llorente contro il Genoa.

Infortuni da record, 52 partite complessive saltate in questa stagione

Lo spagnolo è stato fuori solo tre partite, ma queste si sono unite a tutti gli altri stop che ci sono stati nel resto dei reparti, che hanno portato Mo0urihno a schierare una formazione diversa in ogni partita e mai quella titolare che aveva pensato in estate.

Quando ne parla in conferenza stampa, molti pensano sia un alibi, ma numeri alla mano gli infortuni rappresentano più un problema vero e proprio per lo Special One. Come riporta il Corriere dello Sport, fino ad ora i giocatori che si sono fermati sono stati 9 e se si sommano tutte le partite saltate si arriva a 52: una stagione intera tra campionato e coppe. I vari nomi, da Smalling a Dybala passando per Spinazzola e Pellegrini, fino ad ora hanno avuto tanti infortuni e posto Mourinho in difficoltà. Se si dovessero giocare tutte le partite di campionato ed Europa League, infatti, si arriverebbe a un totale di 53 (51 senza i preliminari), come avere un giocatore indisponibile per tutta la stagione.