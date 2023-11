Tre mesi di Roma su DAZN con uno sconto extra: scopri come fare

Extra sconto in arrivo sulla piattaforma DAZN e risparmi per i tifosi. Tre mesi di Roma con un costo più basso grazie alle ultime offerte rilanciate dall’emittente.

Il servizio di streaming di eventi sportivi lancia nuove offerte con un maxi sconto per tifosi ed appassionati di calcio. In particolare c’è la possibilità di risparmiare in caso di abbonamento per tre mesi, che avrà un prezzo speciale nei prossimi giorni. La piattaforma DAZN ha lanciato l’offerta a poche ore dall’inizio del Black Friday, che insieme al Cyber Monday, darà modo anche ai tifosi della Roma di risparmiare in caso di nuovo abbonamento.

Giorni di sconti ed offerte lampo sul web, come da anni accade a ridosso del Black Friday. Anche la Roma ha riservato una gradita sorpresa ai propri tifosi, che potranno acquistare biglietti con sconti fino al 50% fino a domenica sera. Un’altra buona notizia invece coinvolge gli appassionati che non possono recarsi allo stadio e che scelgono di seguire la propria squadra tramite la pay tv DAZN. La piattaforma di streaming ha lanciato una serie di offerte per Black Friday e Cyber Monday, in cui spicca un risparmio in caso di abbonamento per tre mesi all’emittente privata.

Extra sconto DAZN: le offerte per Black Friday e Cyber Monday fanno felici i tifosi

DAZN lancia una settimana intera di iniziative al risparmio e sconti per tifosi ed appassionati calcistici. Dal 21 al 27 novembre la piattaforma di streaming ha rilanciato una serie di sconti per gli utenti che vogliono seguire gli avvenimenti sportivi.

Inoltre, in caso di sottoscrizione di un abbonamento prepagato Standard valido per tre mesi, DAZN applicherà un sensibile sconto rispetto al prezzo originario. Sul comunicato emesso dall’emittente privata infatti si legge: “Dal 21 al 27 novembre carta prepagata da tre mesi solo su Amazon al costo di 79,90€ invece di 119,97€. Il risparmio è di 40€ rispetto al prezzo unitario mensile di carte e codici prepagati DAZN per tre mensilità.”