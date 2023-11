Bellingham risponde a Dybala: i tifosi della Roma sognano

Jude Bellingham festeggia sui social la prestazione di Paulo Dybala. La dedica del centrocampista inglese fa sognare i tifosi della Roma, che si scatenano sul web.

La prestazione di Paulo Dybala in Roma-Udinese è stata da assoluto protagonista. La Joya, che nel post partita si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, ha realizzato un assist ed una rete. Una gara da vero trascinatore, in cui il tasso tecnico dell’argentino ha deliziato per l’ennesima volta il pubblico dello stadio Olimpico. E, mentre l’attaccante giallorosso ha celebrato sui social la vittoria, è spuntata la risposta a sorpresa di Jude Bellingham, anche lui nuovamente in gol per il Real Madrid.

L’impatto del centrocampista inglese in casa Real Madrid continua ad essere devastante. L’ex Borussia Dortmund ha trovato la rete anche nel 3-0 esterno inflitto al Cadice dalla squadra di Ancelotti. Il calciatore britannico poi ha deciso di unirsi al coro di applausi riservato a Paulo Dybala, che è tornato a segnare per la Roma dopo quasi un mese di digiuno. L’attaccante argentino ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui celebrava la rete del vantaggio dei suoi, decisiva nel 3-1 finale dei giallorossi ai danni del’Udinese allo stadio Olimpico.

Bellingham festeggia sui social Paulo Dybala: la reazione dei tifosi della Roma

Tra i tantissimi commenti dei tifosi spiccano anche quelli dei compagni di squadra, ma non solo. Il connazionale Paredes ha commentato con l’emoticon del fuoco, a sottolineare la prestazione esplosiva della Joya. Tammy Abraham invece ha scritto: “He’s back”(È tornato). Ad unirsi al coro di festeggiamenti è poi è arrivato a sorpresa anche il commento di Jude Bellingham.

Il centrocampista del Real Madrid, assoluto protagonista stagionale fin qui, ha commentato sotto la foto dell’attaccante giallorosso con una serie di emoticon. Due mani aperte, che mimano l’esultanza della Joya, ed in mezzo una stretta di mano. Jude Bellingham risponde così alla foto dell’esultanza di Paulo Dybala, facendo sognare i tifosi della Roma. Da subito sul social network sono arrivati una serie di messaggi che invitano senza mezzi termini il centrocampista britannico ad un’esperienza in giallorosso.