Calciomercato Roma, clausola pagata e addio: resta solo per la firma

Addio Roma, uno dei giocatori che hanno catturato l’attenzione di Pinto potrebbe vestire una nuova maglia nei prossimi mesi

A gennaio arriva il calciomercato, con la Roma che ha intenzione di rinforzare diversi reparti dove José Mourinho ha individuato diverse lacune in questi mesi. Il più importante è di sicuro la difesa, dove Chris Smalling non ha dato grandi sicurezze né nelle prestazioni, né sulla sua condizione fisica. Proprio quest’ultima preoccupa di più nella Capitale, dove manca dal primo settembre a causa di un problema tendineo.

Proprio il tendine del flessore si è infiammato nelle prime partite di campionato in cui è sembrato piuttosto in difficoltà. Contro l’Hellas Verona e contro il Milan, infatti, si sono visti i limiti dell’inglese che poi ha dato forfait. Il suo rientro è però sembra farsi più nitido, con lo Special ne che ha rassicurato tutti in conferenza stampa sulle sue condizioni e sulla possibilità di rivederlo prima del 2024.

Prendere qualcuno che possa sostituirlo, quindi è fondamentale per la Roma, che guarda con interesse anche ad altri giocatori magari per migliorare le fasce. Sulla destra, nonostante ce ne siano tre, i tifosi hanno diversi dubbi sul livello di Karsdorp, Kristensen e Celik. Il trio, infatti, non ha entusiasmato in questa stagione con prestazioni altalenanti soprattutto dei primi due. Stessa cosa sulla fascia sinistra, dove Spinazzola e Zalewski non hanno brillato.

Calciomercato Roma, il City punta tutto su Barco: pronto il prestito al Leicester

Le voci sul futuro dell’esterno numero 37, poi, si sono accumulate negli ultimi mesi con un possibile approdo in Arabia che continua a essere un’ipotesi. Proprio in caso di un’eventuale partenza delle Juventus, Pinto sta sondando il terreno per individuare nuove ali da prendere.

Una di queste era Valentin Barco, esterno del Boca Juniors che si è fatto notare da diversi club europei pronti a prenderlo a gennaio. Sulle sue tracce c’è anche il Manchester City che, come riporta The Sun, è pronto a offrire i 15 milioni di euro necessari per completare l’acquisto. Guardiola vorrebbe prenderlo già a gennaio, ma anche in estate non sarebbe un problema per lui che ha preparato il futuro dell’argentino. Per lui, infatti, è pronto il prestito al Leicester di Maresca per farsi le ossa e acquisire esperienza.