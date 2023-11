Grave errore dell’arbitro: UFFICIALE, partita da ripetere

Errore del direttore di gara che ha reso il risultato non valido, con il Giudice Sportivo che ha deciso di rigiocare la gara

Il regolamento del mondo del calcio e a dover stare attenti a rispettarlo non sono solo i calciatori, ma anche allenatori, membri dello staff, dirigenti e infine arbitri. Proprio questi ultimi sono i protagonisti insieme ai giocatori dello svolgimento della gara e devono stare attenti a non commettere errori gravi. Non è quello che è successo nel fine settimana con una partita che deve essere ripetuta.

Quello che è successo in campo ha dell’incredibile, con il Giudice Sportivo che ha deciso di non omologare il risultato della partita che era finita 5-3. L’errore grave che ha portato alla non omologazione del punteggio finale porta la firma dell’arbitro, ma anche del suo tutor, presente sugli spalti in qualità di osservatore. Questo dovrebbe valutare la prestazione del fischietto per poi valutarlo a fine gara, mentre stavolta è intervenuto sul terreno di gioco.

Stando a quando scrive il giudice, la partita tra Nuova Rieti e don Gaspare Bertoni dovrà essere ripetuta nei prossimi giorni a causa di questo comportamento non regolamentare che ha portato all’annullamento del risultato. Le due squadre del campionato Under 15 Regionale del Lazio dovranno incontrarsi di nuovo.

Errore e gara da rigiocare: il tutor arbitrale cambia la decisione

L’errore non riguarda solo la decisione dell’arbitro, ma anche quella del tutor arbitrale. Il direttore di gara, infatti, aveva deciso di assegnare un calcio di rigore a una delle due squadre a causa di un fallo in area, ma ciò che è successo dopo il fischio ha dell’incredibile.

Il tutor arbitrale, che segue le prestazioni dei fischietti dalle tribune ha deciso di entrare in campo per convincere l’arbitro a modificare la sua decisione. Una scelta che ha portato alle proteste di entrambe le squadre che ora dovranno giocare nuovamente. Ad aver portato all’annullamento del risultato è stato l’arbitro stesso che ha ammesso nel verbale di aver permesso l’entrata in campo del tutor e di aver modificato la decisione su suo suggerimento.