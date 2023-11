I tifosi chiamano e Mourinho risponde: la dedica dopo i cori

La Roma di José Mourinho torna alla vittoria, superando per 3-1 l’Udinese di Cioffi allo stadio Olimpico. A fine gara i tifosi giallorossi hanno intonato cori in onore del tecnico.

La Roma si sbarazza, non senza faticare nel secondo tempo, dell’ostacolo Udinese ed acciuffa tre punti pesanti. La squadra guidata in panchina da José Mourinho ritrova la vittoria dopo il pareggio nel derby, e scatta in classifica anche ai danni della Lazio di Sarri, uscita sconfitta in casa della Salernitana. I giallorossi operano un doppio sorpasso ai danni di Fiorentina ed Atalanta, entrambe sconfitte ed agganciano il quinto posto in solitaria in classifica. Ecco la dedica dello Special One dopo la vittoria dello stadio Olimpico.

La Roma balza al quinto posto in solitaria in Serie A ed insegue a meno tre punti il Napoli di Mazzarri al quarto posto. La sfida dello stadio Olimpico si è chiusa sul risultato di 3-1 ai danni dell’Udinese di Cioffi. Ad aprire le marcature ci ha pensato Gianluca Mancini, imbeccato benissimo da Paulo Dybala. Nella ripresa la squadra bianconera però non ha mollato, riacciuffando il pari con Thauvin. A riportare avanti la squadra giallorossa ci ha pensato la rete della Joya, preludio alla marcatura di Stephan El Shaarawy, che ha chiuso la partita. Poco prima del triplice fischio lo stadio ha dedicato un coro al proprio allenatore, intonando il nome di José Mourinho a gran voce.

Mourinho risponde ai cori dei tifosi: la dedica dello Special One dopo Roma-Udinese

Lo Special One, dopo aver commentato la gara nel post partita, ha scelto di affidarsi ai social per lanciare diversi messaggi. Mourinho ha analizzato la vittoria con queste parole, tramite un post su Instagram: “Importantissimo ottenere i 3 punti oggi. Complimenti ai giocatori e ai tifosi che come sempre ci hanno sostenuto e aiutato alla vittoria.”

In merito ai cori ricevuti: “Voglio ringraziare i tifosi per aver cantato il mio nome, normalmente non voglio prendere i riflettori perché credo che tutto il merito debba andare ai giocatori che combattono sul campo, ma ho apprezzato la dimostrazione d’amore.” Infine Mourinho lancia un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne: “Ultimo ma non meno importante: oggi è stata una giornata particolarmente importante dove ci siamo schierati contro la violenza sulle donne, dovremmo essere sempre consapevoli di questo e lottare contro ogni tipo di violenza, compresa la violenza emotiva di uomini potenti.“