Partita rinviata: UFFICIALE, si recupera a dicembre

Partita rinviata e nuova data, la decisione arriva a poco tempo dalla gara che si sarebbe dovuta svolgere, ma invece è saltata

Alla fine è arrivata la decisione di rinviare la partita dopo che nelle scorse ore era sorta la possibilità di non veder scendere le squadre in campo. La scelta è stata ufficiale e il match si dovrà giocare il 6 dicembre, giorno in cui è stato deciso di disputare la sfida, con i club che si stavano preparando per arrivare al meglio.

“Ci avevano detto che la partita era a rischio ancora prima di partire. Non abbiamo fatto in tempo ad arrivare al casello che ci hanno detto di tornare indietro”. Con queste parole Simone Seccardini, allenatore dei bianconeri, ha commentato la decisione del Giudice Sportivo di annullare la partita tra Atletico Ascoli e Vastogirardi, in programma stamattina in Molise, dove le condizioni non sono ottimali per scendere in campo.

“Si giocherà mercoledì 6 dicembre, ma con la possibilità che le condizioni possano essere le stesse visto che stiamo entrando in inverno. Avremo dal 3 al 10 dicembre tre partite importanti con impegni ravvicinati”. Così ha continuato l’allenatore dell’Atletico Ascoli, che stava partendo per il ritiro della sua squadra.

Partita rinviata UFFICIALE: troppa neve in Molise

A riportare la notizia è il Resto del Carlino che ha ripreso anche le parole del tecnico, che ha commentato ampiamente la decisione di non giocare questa partita. “Ci faremo trovare pronti come lo eravamo per scendere in campo, visto che abbiamo lavorato bene in settimana”.

La scelta è stata presa a causa della troppa neve che è scesa in questi giorni nella regione rendendo impossibile scendere in campo. Non ci sono le condizioni adatte, quindi, per scendere in campo e giocare lo scontro salvezza del Girone F di Serie D, con i bianconeri che quindi cercheranno di ottenere i punti necessari per rimanere nella quarta divisione italiana. Alle 14.30 i due club dovranno ritrovarsi poco prima dell’Immacolata per sfidarsi e decidere la classifica con questo scontro diretto che era fondamentale per il campionato in corso.