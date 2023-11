Addio Mourinho, Friedkin scavalcati: hanno già deciso

Mourinho non ha ancora rinnovato il so contratto e nei prossimi mesi si scoprirà cosa sarà del suo futuro, i romanisti hanno già scelto

La Roma si è svegliata con una vittoria in tasca e tre punti conquistati con il sudore e il sacrificio dei giocatori che sono stati chiamati in causa. I giallorossi hanno battuto l’Udinese 3-1 allo Stadio Olimpico dopo che Mancini aveva aperto le marcature in avvio di partita con un colpo di testa preciso su assist di Dybala. Il brivido, poi, è arrivato poco dopo l’inizio del secondo tempo, quando su un cross è arrivato il colpo di testa di Thauvin che ha portato il risultato in pareggio.

Un colpo che ha fatto scattare i tifosi della Roma che hanno subito cominciato a sostenere la squadra ancora di più, come sempre fatto nei momenti di difficoltà. La spinta del popolo romanista ha dato l’energia giusta ai giocatori in campo per trovare la rete del 2-1 con Dybala e poi quella del 3-1 con El Shaarawy.

Una vittoria importante che avvicina la zona Champions, distante solo tre punti, che è stata possibile grazie ai tifosi presenti allo Stadio Olimpico. La loro importanza è stata sottolineata proprio da Mourinho in conferenza stampa, che ha sottolineato la differenza con le altre squadre che ha allenato. I tifosi della Roma sono sempre pronti a sostenere i giocatori, soprattutto nei momenti di difficoltà e questo li aiuta a trovare le energie per vincere.

Mourinho e il legame con i tifosi: “Ti sostengono sempre”

“Ho allenato in 6-7 squadre e anche quando la squadra è in difficoltà qui ti sostengono sempre. Questo crea un clima che permette alla squadra di fare quello che fa“. Le parole di Mourinho a fine partita sono un elogio ai suoi tifosi che hanno anche intonato un coro in onore dell’allenatore lusitano.

Proprio questo dimostra come la maggior parte dei giallorossi abbia deciso di schierarsi al suo fianco nonostante le polemiche dell’ultimo periodo. Dopo sei giornate, la Roma aveva solo cinque punti e accumulato sconfitte pesanti con Milan, Genoa e Verona. Da quel giorno, lo Special One ha invertito la rotta agganciando la zona Champions con lo zoccolo duro dei tifosi sempre al suo fianco. E questo è anche un messaggio per i Friedkin, che devono ancora discutere il suo rinnovo. Il contratto scade a giugno 2024, se potessero decidere i giallorossi il futuro sarebbe già scritto.