Calciomercato Roma, il derby infuocato fa felice Tiago Pinto

Calciomercato Roma, il general manager giallorosso può continuare a seguire le orme di un obiettivo in vista di gennaio

Gennaio si avvicina e ormai è distante solo un mese, con Tiago Pinto che si prepara per portare nella capitale i nuovi innesti. Il general manager ha il compito di rinforzare la difesa che ad oggi sembra essere il reparto più in difficoltà nonostante Smalling si avvicina sempre di più al rientro. Lo stesso Mourinho ha mostrato un po’ di fiducia nella conferenza stampa in vista della partita contro l’Udinese, vinta poi 3-1.

Dalle sue parole è emerso come l’ex Manchester United non sia infortunato, ma abbia bisogno di tempo per rientrare ad allenarsi con i compagni. Non è mancata, però, una frecciatina nei suoi confronti proprio dopo la gara dello Stadio Olimpico. Davanti ai giornalisti, infatti, lo Special One ha elogiato il lavoro e lo spirito di sacrificio di Mancini che non è al meglio della condizione. “Anche con una gamba sola gioca, ha preso l’antidolorifico“.

Un chiaro messaggio al trentaquattrenne che ha una filosofia di vita precisa che lo porta a non assumere antidolorifici. Questa scelta ha fatto discutere tanto quanto quella di seguire una dieta vegana, che prevede la totale assenza di pietanze che provengano o siano parti di animali, comprese uova e derivati del latte.

Calciomercato Roma, l’esperto è sicuro: “Chalobah non andrà al Tottenham”

Per sostituirlo, nonostante Kumbulla sia vicino al rientro per Natale, Pinto ha messo nel mirino diversi giocatori soprattutto in Premier League dove ci sono diverse occasioni che si possono sfruttare. Una di queste riguarda Trevoh Chalobah che non ha trovato spazio al Chelsea.

Vista la sua voglia di rendersi utile con un club, unita a quella dei Blues di cedere i calciatori inutilizzati, il centrale inglese potrebbe partire a gennaio e ci sono diversi club interessati. Oltre alla Roma c’è il Tottenham che vorrebbe prenderlo per sostituire Van de Ven, che ha subito un infortunio piuttosto lungo e non sarà disponibile per diverse partite, oltre alla partenza imminente di Dier. Questo affare, però, non dovrebbe avvenire. Come riporta Football Insider, uno dei suoi esperti di calciomercato inglese si è detto pessimista: “Chalobah non andrà al Tottenham, i due club non fanno affari“. Una situazione che fa comodo a Pinto che può sferrare l’assalto a gennaio.