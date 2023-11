Doppia firma Dybala, Joya pura Roma: la risposta è definitiva

Doppia firma Dybala: dopo aver deciso il match ieri sera contro l’Udinese il giocatore pronto a mettere nero su bianco per una questione assai più importante

Se da un lato ci sarebbe la volontà di alcuni top club europei di prenderlo per la prossima stagione, dall’altro bisogna capire quello che Dybala vuole realmente fare la prossima stagione. La Joya non ha mai negato che a Roma sta bene – e chi non lo starebbe in questo modo, con un popolo che ti ama follemente – e magari potrebbe anche decidere di rimanere il prossimo anno. Vedremo.

Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e quindi non è che sia troppo lontano. La prossima estate potrebbe andare in scadenza e secondo fantacalcio.it c’è ancora quella clausola che mette paura ai tifosi giallorossi. Clausola che però, a quanto pare, lascia tranquilla la dirigenza giallorossa.

Doppia firma Dybala: i segnali per il rinnovo

Gli ultimi summit infatti che ci sarebbero stati tra il club e l’agente del calciatore avrebbero dato esito positivo su quello che potrebbe essere il rinnovo di Paulo. Ma ancora non è arrivati alla fumata bianca. L’intenzione, però, si legge sul sito riportato prima, sarebbe quella di proseguire insieme anche il prossimo anno.

Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate dai fatti. Di certo come spiegato prima c’è un Dybala che ha voglia di trascinare la Roma tra le prime quattro quest’anno e che spera ovviamente di entrare nella prossima Champions League. Magari con la qualificazione alla massima competizione europea, che manca anche da troppo tempo nella Capitale, il rinnovo potrebbe essere assai più semplice, così da blindarlo e continuare insieme questa storia d’amore.