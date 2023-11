Doppietta Inter e addio Roma: pagano la clausola

Calciomercato Roma, l’Inter di Inzaghi sembra pronta ad ostacolare i piani di Tiago Pinto a gennaio. I nerazzurri a caccia del doppio colpo: fari puntati sulla clausola rescissoria.

Archiviata la sosta delle nazionali di novembre la Serie A è tornata in campo per la tredicesima giornata di campionato. La Roma di José Mourinho ha trovato tre punti decisamente pesanti contro l’Udinese di Cioffi. Sugli scudi nella squadra giallorossa Paulo Dybala, autore di un assist ed una rete. Dopo la vittoria dell’undici guidato dallo Special One, c’è stato il pareggio per 1-1 nel derby d’Italia tra Juventus ed Inter.

La squadra di Simone Inzaghi resta al primo posto della classifica, a più due lunghezze proprio sui bianconeri di Allegri. La Roma risale la classifica, avvicinandosi al quarto posto e scavalcando in un solo balzo Atalanta e Fiorentina. Conquistata la quinta piazza solitaria ora i giallorossi inizieranno a preparare la trasferta europea in casa degli svizzeri del Servette. Intanto si avvicina il mese di gennaio per Tiago Pinto e c’è un nuovo intreccio tra i giallorossi e l’Inter in vista della sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, doppietta Inter in corsia: anche Barco nel mirino nerazzurro

L’Inter di Inzaghi in vista della sessione di calciomercato di riparazione può cercare nuovi rinforzi in corsia. Anche la Roma potrebbe pescare a gennaio nuovi innesti nelle fasce, dove è ancora da sciogliere il nodo legato al futuro di Leonardo Spinazzola. Non è escluso l’addio in inverno al laterale umbro, e sul taccuino del dirigente portoghese sono state accostate diverse piste.

Una delle quali punta dritto in Argentina, più precisamente in casa Boca Juniors. Fari puntati sul terzino sinistro Valentin Barco, 19enne con il contratto in scadenza nel 2024. Anche l’Inter di Inzaghi e Marotta sembra aver messo il nome del laterale argentino nei radar, come sottolinea Interlive.it. Il laterale mancino è un obiettivo dei nerazzurri, al pari del terzino destro Agustin Giay. Su entrambi i calciatori pende una clausola rescissoria, che il club meneghino potrebbe decidere di pagare a gennaio.