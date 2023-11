Il Bayern Monaco fa scappare Tiago Pinto: 28 milioni sono troppi

Calciomercato Roma, il general manager ha visto una concorrente per un obiettivo di gennaio farsi da parte dopo le ultime evoluzioni

I giorni passano e la Roma continua ad allenarsi i vista dei prossimi impegni. Mentre a Trigoria c’è chi lavora sul campo, c’è anche chi lo fa dietro una scrivania, analizzando dati e prestazioni di giocatori che potrebbero fare comodo al club in vista della finestra invernale dei trasferimenti. Riuscire a trovare i migliori giocatori per centrare la rincorsa alla Champions è fondamentale per Tiago Pinto, che ha il compito arduo di rinforzare la squadra.

Il reparto che vedrà più ritocchi è senza dubbio la difesa, dove mancano da diverso tempo sia Kumbulla che Smalling. La coperta dietro è piuttosto corta e si è visto soprattutto a ottobre, quando l’infortunio di Diego Llorente ha messo in seria difficoltà al squadra e Mourinho stesso. Lo Special One, infatti, si è visto costretto a schierare in mezzo a Ndicka e Mancini Bryan Cristante, tornato a fare il difensore per necessità.

Una situazione difficile che è stata superata solo grazie al rientro dello spagnolo. L’albanese, invece, è destinato a tornare a dicembre mentre per l’ex Manchester United è un terno al lotto. Non si sa mai quando possa rientrare visto che il ritorno in campo dipende tuto da lui, tanto da essersi meritato un paio di frecciatine dallo Special One.

Calciomercato Roma, 28 milioni per Chalobah: il Bayern Monaco si tira fuori

L’ultima è arrivata dopo la partita di domenica, in cui Mourinho ha elogiato l’atteggiamento di Mancini che “con una gamba sola gioca comunque, anche grazie all’antidolorifico“. Un chiaro riferimento alla scelta di Smalling di non assumere tali farmaci che gli permetterebbero di forzare di più e magari anche rientrare.

Per sostituirlo, Pinto ha messo nel mirino diversi giocatori soprattutto in Premier League. Uno di questo è Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea che non ha trovato molto spazio con i Blues. Proprio per questo motivo è uno dei pochi calciatori del Chelsea ad essere in vendita. Come afferma The Standard, per comprarlo è necessario sborsare circa 28 milioni di euro. Sulle sue tracce non c’era però solo la Roma, ma anche il Bayern Monaco che ha deciso di defilarsi nelle ultime ore. Il costo del cartellino, unito all’infortunio al flessore che terrà fuori il centrale fino a gennaio, non lo rendono più appetibile per i bavaresi. Con tutte le carte davanti, il colpo non sembra così utile per la Roma con Pinto e Mourinho che potrebbero valutare la situazione e seguire anche le orme del biancorossi.