Mourinho al posto di Ancelotti, data della firma già fissata

Mourinho è in scadenza di contratto e ci sono diversi club intenzionati a prenderlo nell’ultimo anno, con l’Arabia nel futuro

Continua l’incertezza intorno al futuro di José Mourinho con il contratto che non è stato ancora rinnovato dai Friedkin. Le parti si sono parlate nei giorni scorsi, ma la questione non è stata affrontata con i tifosi che durante la partita con l’Udinese hanno pensato bene di mandare un messaggio a Dan. Verso la fine della partita, infatti, si è alzato un coro in tutto lo stadio in cui veniva scandito il nome dello Special One.

Uno schieramento chiaro e preciso per la proprietà, che ha capito bene che i tifosi sono con il tecnico. Davanti a lui ci sono ancora sei mesi di contratto e poi la parola fine al progetto triennale cominciato nel 2021 per cercare di migliorare il livello della Roma e tornare in Champions. Mourinho ha dimostrato subito di avere le qualità per farlo, portando la squadra alla vittoria della Conference League alla stagione d’esordio con questi colori.

A fine maggio di quest’anno, invece, è arrivata la finale di Europa League contro il Siviglia, persa a causa di un arbitraggio al quanto discutibile. Un altro grande risultato e la seconda finale europea disputata in due anni hanno convinto gran parte del popolo giallorosso a voler continuare con lui.

Mourinho al posto di Ancelotti, il Brasile prepara l’assalto

Le squadre interessate sono diverse e si va dall’Arabia, in cui andrà ad allenare come ha affermato lui stesso, al Real Madrid, con Florentino Perez che sta cercando il sostituto di Ancelotti. A inizio anno, poi c’erano anche il Brasile e il Portogallo che hanno dato vita a un nuovo corso a causa dell’eliminazione dal Mondiale.

I verdeoro, però, sono tornati sulle sue tracce in questi ultimi giorni. Come conferma todofichajes.com, infatti, i sudamericani stanno aspettando Ancelotti che ha chiesto due mesi per dare una risposta sulla firma. In caso l’ex Napoli ed Everton dovesse rifiutare la proposta, allora le mire della Federazione brasiliana si sposterebbero su Mourinho che, secondo il portale spagnolo, sarebbe ben felice di accettare.