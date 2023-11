Nainggolan sorprende tutti, decisione choc UFFICIALE

Nainggolan aveva interrotto la sua avventura con la Spal in estate dopo essere approdato per seguire l’amico De Rossi che lo aveva voluto

Era stato uno dei migliori centrocampisti in Europa grazie al suo dinamismo e alla sua capacità di inserimento. Con la Roma si era dimostrato un giocatore letale, in grado di spaccare le partite e le difese con i suoi tiri da fuori. Stiamo parlando di Radja Nainggolan, che in giallorosso è esploso e si è consacrato grande giocatore che lo ha portato a conquistare i cuori dei tifosi romanisti e non solo.

Il centrocampista belga sotto la guida di Spalletti ha dimostrato tutte le sue qualità segnando ben 11 reti in Serie A. Numeri da attaccante e non da centrocampista per l’ex Cagliari che ha stregato tutti gli appassionati di questo sport in quegli anni, come dimostrano i tanti messaggi di affetto che riceve ogni volta che si parla di lui. Il suo talento non è mai stato in discussione se non nella parte finale di carriera, dove qualche acciacco ha contribuito ad allontanarlo dai campi.

Dopo l’ultima parentesi all’Inter, Radja ha deciso di tornare in patria in Belgio, più precisamente ad Anversa dove è nato. Con la maglia dell’Antwerp ha giocato solo due stagioni in cui ha vinto solo una coppa nazionale. Il contributo con il club è stato piuttosto scarno con poche partite giocate e soprattutto pochi gol segnati, così ha deciso di lasciare anche questo club per poi approdare alla Spal dove c’era il suo amico Daniele De Rossi.

Nainggolan sorprende tutti: va a giocare in Indonesia

L’ex numero 16 della Roma era sulla panchina del club emiliano dove ha chiesto l’approdo del suo ex compagno di squadra. Le cose, però, non sono andate al meglio e l’ex capitano giallorosso ha terminato in anticipo questo suo esordio in panchina tra i professionisti.

Senza squadra per circa cinque mesi, Radja Nainggolan ha sorpreso tutti con la sua ultima scelta, ovvero il club dove giocare. Come riporta CNN Indonesia, il trentacinquenne ha deciso di tornare nel paese di origine del padre per vestire la maglia del Bhayangkara FC. Una scelta che ha sorpreso molte persone, soprattutto nella Capitale dove è sempre ricordato con affetto.