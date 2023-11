Roma, nuovo allarme in difesa: oggi test decisivo

Roma, domani i giallorossi scendono in campo contro il Servette per la quinta giornata di Europa League in cui è necessario vincere

Manca un girono e poco più per quello che ad oggi è l’appuntamento più importante della stagione. Domani alle 21 la Roma scende in campo contro il Servette per la quinta giornata del Girone G di Europa League, in cui è necessario vincere a tutti i costi per non rimanere indietro rispetto allo Slavia Praga. I cechi sono riusciti a vincere allo Stadio Olimpico contro i giallorossi, in quella che era considerata la partita da nn sbagliare visto che sarebbe valsa la qualificazione al primo posto.

Purtroppo, i giallorossi hanno mancato l’appuntamento con la vittoria permettendo ai biancorossi di raggiungerli in cima alla classifica e a pareggiare la differenza reti negli scontri diretti. Ora Lukaku e compagni sono chiamati agli straordinari per cercare di vincere ad ogni costo le partite che rimangono da qui fino alla fine del girone. Per farlo, lo Special One spera di poter schierare tutti i giocatori titolari che ci sono a disposizione, cosa che non è mai riuscito a fare in questa stagione.

Al netto di infortuni e squalifiche, infatti, José ha rinunciato spesso ai suoi migliori interpreti, schierando sempre una formazione rimaneggiata al meglio per affrontare le partite. Una buona notizia è il ritorno in gruppo di Marash Kumbulla, che non deve forzare e anzi essere tutelato in vista del rientro in campo che dovrebbe avvenire tra circa un mese.

Roma, oggi test decisivo per Mancini

Mentre l’albanese ieri si è allenato con un grande sorriso, c’è chi potrebbe non prendere parte alla trasferta a Ginevra, dove gli svizzeri cercheranno di fare punti visto che la qualificazione della Roma non è ancora matematicamente assicurata. In palio c’è il passaggio del turno o un posto in Conference League.

Chi potrebbe non prendere parte alla gara è Gianluca Mancini, che nella partita contro l’Udinese ha accusato un problema tendineo. A riportarlo è Il Messaggero, che afferma anche il giocatore oggi svolgerà un test per definire il suo stato di forma. Se dovesse essere positivo allora Mourinho non rinuncerebbe a portarlo con sé visto che è uno dei titolari inamovibili della rosa.