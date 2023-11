Allegri rompe il silenzio: annuncio UFFICIALE sul suo futuro

Le parole di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Monza. Ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese.

Reduce dal pareggio casalingo contro l‘Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri sarà di scena all’U Power Stadium per provare a scalzare almeno momentaneamente i nerazzurri dalla vetta della classifica. Nelle ultime ore, però, a tenere banco sono soprattutto le voci riguardanti il futuro di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, per il quale anche la Roma ha sondato il terreno, non è sicuro della sua permanenza all’ombra della Mole. Qualcosa sembra muoversi all’orizzonte e le voci riguardanti un possibile approdo di Conte sulla panchina della Juventus rappresentano un indizio indiretto piuttosto concreto. Legato alla Vecchia Signora da un contratto in scadenza nel 2025, Allegri potrebbe dire addio alla panchina bianconera. Per adesso, però, le attenzioni di tutto il mondo Juve sono focalizzate sul prosieguo di una stagione che vede Vlahovic e compagni inseguire l’Inter capolista. Anche per questo, nella conferenza stampa pre Monza, Allegri ha provato a glissare sull’argomento.

Interpellato in merito al suo futuro, Allegri ha infatti preferito non ‘sbottonarsi’, rivelando di avere un contratto con la Juve fino al 2025. Ecco lo stralcio delle dichiarazioni in questione: “Lavoriamo per il futuro della Juventus. Ho un contratto fino al 2025, con i nuovi dirigenti vado d’accordo. Con Scanavino, Giuntoli e Manna, c’è una buona armonia. Passano gli uomini, ma resta il DNA: dobbiamo stare zitti e lavorare, il resto non conta”.