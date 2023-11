Calciomercato Roma, addio anticipato: Mourinho lo fa fuori

Calciomercato Roma, uno dei calciatori dello Special One potrebbe lasciare la squadra in estate visti i tanti club interessati



La Roma si sta preparando per la finestra invernale dei trasferimenti con Tiago Pinto che deve rinforzare la rosa di Mourinho con degli acquisti mirati per cercare di colmare le lacune individuate. Nonostante il ritorno in campo di Kumbulla, che nei giorni scorsi si è allenato in gruppo dopo l’infortunio al ginocchio subito a maggio scorso, il reparto arretrato resta sempre in emergenza a causa dell’assenza prolungata di Smalling.

Il centrale inglese ha accusato un’infiammazione al tendine che lo sta tenendo fuori dal primo settembre. Da quel giorno non è più tornato in gruppo e Mourinho lo sta ancora aspettando con ansia, visto che il suo ritorno permetterebbe di avere la rosa al completo. Per sostituirlo i nomi sono diversi e vengono soprattutto dalla Premier League dove ci sono tanti giocatori pronti a partire a gennaio in prestito per giocare di più.

Non solo acquisti, però, ma anche cessioni per la Roma che ha fatto della sostenibilità la parola d’ordine per le finestre di calciomercato. A imporre una strategia adatta per risparmiare è stata la Fifa che ha stretto la società nelle regole del Fair Play Finanziario firmando il settlement agreement.

Calciomercato Roma, Spinazzola verso l’addio

Molto importanti per restare in un ambito di sostenibilità sono le cessioni che permetterebbero alla Roma di poter spendere sul mercato. Uno dei calciatori in uscita è Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe anche lasciare la squadra a gennaio.

Come riporta controcalcio.com, l’esterno ex Juventus è nel mirino dl Valencia che è da sempre interessata ai giocatori che vengono dalla Serie A. Il costo del cartellino ad oggi è abbordabile, circa 15 milioni che permetterebbero a Spinazzola di partite anche a gennaio. In caso di addio anticipato, Mourinho potrebbe decidere anche di utilizzarlo di meno, così facendo l’ex Atalanta perderebbe anche il posto in Nazionale i vista di Euro2024.