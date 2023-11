Calciomercato Roma, affare già fatto: nuova firma inevitabile

Calciomercato Roma, Pinto deve valutare cosa fare con uno dei suoi calciatori in vista della finestra estiva dei trasferimenti

La Roma alle 21 scenderà in campo contro il Servette per la penultima giornata di Europa League. I giallorossi oggi cercheranno di vincere con il maggior numero di gol per cercare di accorciare il vantaggio dello Slavia Praga proprio per quanto riguarda la differenza reti. I punti con i biancorossi, infatti, sono gli stessi così come i gol segnati e subiti negli scontri diretti per cui si dovrà ricorrere al rapporto in tutto il girone.

Vincere è la parola d’ordine per lo Special One che si affiderà ad alcuni dei suoi senatori per cercare di portare a casa il risultato che cerca. Uno di questi è Diego Llorente, difensore centrale spagnolo che è arrivato in estate in prestito dal Leeds dopo aver giocato già sei mesi nella scorsa stagione a Trigoria. Le sue prestazioni sono piaciute al tecnico di Setubal che ah deciso di affidarsi di nuovo a lui anche in questa stagione.

L’affare è stato concluso insieme a quello di Rasmus Kristensen, anche lui approdato a tempo determinato al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Il danese era stato preso per rinforzare la fascia destra, ma fino ad adesso non ha entusiasmato né l’allenatore, né i tifosi che preferiscono vedere Karsdorp in campo.

Calciomercato Roma, il futuro di Llorente si decide a giugno

L’arrivo di Llorente è stato fondamentale perché ha permesso alla Roma si resistere all’emergenza difensiva causata dall’infortunio di Smalling. Il centrale inglese, infatti, è indisponibile da diverso tempo e al suo posto sta giocando proprio il numero 14 che si è fatto trovare pronto.

Il futuro del centrale spagnolo, però, è ancora tutto da definire perché non è sicuro cosa succederà a giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma valuterà le prestazioni del giocatore a cui il Leeds ha permesso di giocare nella Capitale senza dover spendere chissà che cifra. La permanenza a Trigoria, però, non sembra così difficile perché per adesso le prestazioni di Llorente sono state buone e sia Pinto sia Mourinho sono soddisfatti di lui.