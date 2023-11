Calciomercato Roma, doppio addio: partono a gennaio

Calciomercato Roma, Pinto si sta preparando in vista della finestra invernale dei trasferimenti quando dovrà rinforzare la rosa

Il compito più arduo nella Roma non è tanto quello di José Mourinho di portare la squadra nelle zone alte della classifica che valgono la Champions. Questa è l’obiettivo principale da diverse stagioni, ma i giallorossi non sono riusciti a raggiungerlo nonostante gli sforzi delle ultime due annate. In queste è stata raggiunto l’Europa League, che ha visto i giallorossi competere per la coppa proprio a maggio nella finale di Budapest.

Oltre a questo compito piuttosto difficile per Mourinho, chi deve faticare forse di più è Tiago Pinto. Il general manager è il braccio destro dello Special One e deve rinforzare la sua rosa proprio per permettergli di raggiungere gli obiettivi fissati. Un compito non semplice, visti anche i tanti paletti che la Uefa ha imposto alla società per non sforare il Fair Play Finanziario. La parola d’ordine, infatti, è sostenibilità per non gravare troppo sul bilancio.

In vista di gennaio, il gm ex Benfica ha messo diversi profili nel mirino per migliorare soprattutto la difesa della Roma che è in difficoltà a causa degli infortuni. Non solo acquisti nel mercato invernale però perché sarà molto importante anche cedere per poter prendere quei giocatori che interessano di più.

Calciomercato Roma, Abraham e Gudmundsson nel mirino dell’Aston Villa

Uno di questi è una sorpresa della Serie A, ovvero Albert Gudmundsson. L’islandese sta giocando molto bene con il Genoa e ha già stregato tutti con il suo talento tanto che la Roma, così come altri club, si sono mossi per acquistarlo e assicurarsi un grande attaccante.

In uscita, invece, c’è Tammy Abraham che sarebbe dovuto partire in estate, ma l’infortunio al ginocchio ha cambiato tutti i piani. Il suo rientro in campo ora sembra più vicino e sulle sue tracce ci sono alcuni club dall’Inghilterra. Come riporta fichaes.net, l’Aston Villa sta guardando con interesse all’attaccante inglese, così come a quello islandese in vista di gennaio. L’intento è quello di rinforzarsi in vista di gennaio per puntare forte sulla Champions League. In caso i due affari andassero in porto, Pinto sarebbe soddisfatto a metà perché da una parte ci sarebbe la cessione dell’ex Chelsea, ma dall’altra l’impossibilità di prendere la punta de Genoa.