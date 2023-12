Calciomercato Roma, 40 milioni per Pellegrini: addio a gennaio

Calciomercato Roma, riflettori puntati sul futuro di Lorenzo Pellegrini in casa giallorossa. Secondo gli ultimi rumors potrebbe arrivare un’offerta da 40 milioni a gennaio per il numero 7.

Fin qui la stagione del capitano della Roma è stata decisamente travagliata. Anche quest’anno i problemi fisici non lo hanno messo in condizione di giocare in diverse gare. Arrivati ad un terzo della stagione il numero 7 giallorosso ha collezionato appena 7 presenze, con due reti all’attivo tra campionato ed Europa League. Anche nel deludente pareggio di ieri, in casa del Servette, il suo ingresso in campo non è servito a rivitalizzare la manovra offensiva dei suoi, e giungono importanti novità in chiave calciomercato di gennaio intorno al centrocampista e capitano romanista.

Dopo aver steccato la trasferta europea in casa del Servette, la Roma è attesa da una nuova sfida delicata lontano dallo stadio Olimpico. Domenica pomeriggio la squadra giallorossa sarà ospite del Sassuolo, a Reggio Emilia, nella squadra neroverde ha militato il capitano Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso sembra essere ancora a caccia della migliore condizione fisica in questa stagione, tempestata fin qui da infortuni e noie fisiche per il centrocampista. Ora, secondo quanto emerge dalla Turchia, non è escluso un addio a gennaio tra la Roma ed il suo capitano, che sembra essere finito nuovamente nel mirino della Premier League.

Calciomercato Roma, Pellegrini nel mirino della Premier League: 40 mln a gennaio

Il numero 7 giallorosso, in attesa di tornare a trascinare i giallorossi in campo, potrebbe lasciare in inverno la Roma e la Serie A. Secondo quanto filtra tra gli addetti ai lavori infatti dal campionato inglese potrebbe arrivare l‘offerta economica che cambierebbe tutte le carte in tavola sul futuro di Pellegrini.

A parlare del ritorno di fiamma della Premier League nei confronti del numero 7 e capitano della Roma è il cronista turco, Ekrem Konur, che su ‘X’ ha aperto le porte del campionato d’oltremanica per Lorenzo Pellegrini. Il giornalista parla di interesse di club della Premier League, indicando in 40 milioni di euro la cifra per l’offerta da recapitare alla Roma.