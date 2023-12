Calciomercato Roma, via vai in difesa: l’Arabia paga il jolly a Pinto

Calciomercato Roma, Pinto ha intenzione di cedere uno dei suoi giocatori a gennaio e ha subito il nome pronto per sostituirlo

La Roma ha perso un’occasione, quella di vincere per mantenere viva la speranza per il primo posto nel girone di Europa League. Il pareggio con il Servette è arrivato dopo una brutta prestazione dove è mancata la cattiveria di cui aveva parlato alla vigilia della sfida del fine settimana, quando l’Udinese è stata sconfitta allo Stadio Olimpico per 3-1. Proprio l’atteggiamento sbagliato da alcuni calciatori è stato sottolineato dallo Special One nel post partita.

“Alcuni giocatori giocano queste partite in modo superficiale, hanno perso un’occasione“. Il messaggio è diretto a quelli che sono entrati dalla panchina e che non hanno brillato in campo come avrebbero dovuto. La prestazione generale, infatti, è stata piuttosto negativa, ma quella di alcuni sopra tutti. “Se qualcuno di questi verrà a bussare alla mia porta per chiedere di giocare di più dirò solo quando gli altri sono morti“.

Meno spazio quindi per i colpevoli del pareggio di Ginevra, che ha compromesso la corsa al primo posto nel Girone G, dove lo Slavia Praga ora ha due punti di vantaggio. La situazione per chi non ha giocato nel migliore dei modi si complica in vista di gennaio, dove aprirà la finestra invernale dei trasferimenti.

Calciomercato Roma, Spinazzola può partire a gennai: l’Al-Shabab alla finestra

Uno di quelli che potrebbe partire è Leonardo Spinazzola, il cui agente ha parlato ieri commentando la situazione contrattuale dell’esterno sinistro: “I discorsi per il rinnovo ad oggi sono prematuri“. Non sembra ci siano all’orizzonte incontri per prolungare l’accordo, tantomeno dopo la prestazione di ieri sera.

Lo stesso Lippi ha affermato che sulle sue tracce ci sono diversi club e, come riporta il Corriere dello Sport, la sua partenza può avvenire già a gennaio. Ad oggi, il numero 37 giallorosso è a bilancio a 12 milioni, che potrebbero essere dimezzati in caso di addio con il nuovo anno. L’interesse dell’Arabia è sempre vivo e l’Al-Shabab sarebbe pronto a pagare il cartellino. Una volta ceduto, però, Pinto dovrebbe sostituirlo e per farlo ha messo nel mirino Theate del Rennes. Ex Bologna, che può fare sia il centrale che l’esterno difensivo, il belga potrebbe essere perfetto per colmare una doppia lacuna, facendo felice anche Mourinho.