Dalla Juventus alla Roma: offerta già recapitata e mese cruciale

Dalla Juventus alla Roma, offerta recapitata al giocatore. Il mese di dicembre appena iniziato sarà cruciale per scoprire il futuro

Nella giornata di ieri si è parlato di quello che potrebbe essere un interesse della Roma nei confronti di un giocatore della Serie A in scadenza di contratto che, ancora, non ha trovato un accordo per il rinnovo. Ma il mese di dicembre, così come spiegato in esclusiva da calciomercato.it, potrebbe regalare una decisione definitiva. Sia nell’uno che nell’altro caso.

Il nome in questione è quello di Zielinski, centrocampista offensivo del Napoli di Mazzarri, che alla fine di questa stagione potrebbe liberarsi a parametro zero. A dire il vero, senza nessun accordo, già dal prossimo mese di gennaio il polacco potrebbe trovare una sistemazione per l’anno prossimo e Pinto starebbe valutando con attenzione l’evolversi delle cose. Ma c’è un’importante novità, che potrebbe costringere tutte le squadre interessate al giocatore a stravolgere i propri piani.

Dalla Juventus alla Roma, il Napoli offre il rinnovo a Zielinski

De Laurentiis infatti avrebbe messo sul piatto un importante rinnovo per il giocatore, considerato dal club in linea con l’età di Zielinski (30 anni il prossimo mese di maggio) sia con il valore del giocatore stesso. Ma al momento, si legge, c’è anche una certa distanza tra le parti che, in queste settimane prima dello scattare del nuovo anno, dovrebbero incontrarsi di nuovo per capire se ci sono i margini di una stretta di mano.

Come spiegato ieri inoltre non ci sarebbe solamente la Roma sul centrocampista di Mazzarri, ma anche la Juventus – con Giuntoli che stravede per il giocatore – e pure il Liverpool di Klopp che annusa quello che potrebbe essere un clamoroso colpo a zero. Sullo sfondo c’è anche la Lazio di Sarri che già la scorsa estate aveva cercato di prendere il giocatore. Ma tutto ovviamente dipenderà da come i colloqui tra l’entourage di Zielinski e il presidente del Napoli si chiuderanno nelle prossime settimane.