Esonero imminente: De Rossi subito in panchina

Panchine che scottano in Serie A e porte aperte all’arrivo a sorpresa di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista giallorosso sembra pronto al primo incarico nella massima serie.

I tifosi della Roma porteranno sempre nel cuore il loro numero 16, Daniele De Rossi, che ha ereditato da Francesco Totti la fascia da capitano ed incarnato lo spirito romanista come pochi altri in campo. L’ex centrocampista, dopo la suggestiva e breve parentesi al Boca Juniors, si è ritirato dal calcio giocato nel 2020 ed ha subito sondato le proprie capacità extra campo, entrando nello staff azzurro dell’Italia di Roberto Mancini, che vinse l’Europeo. Lo scorso anno poi la prima esperienza da allenatore in casa Spal.

L’esperienza nel club di Ferrara non è stata felice per De Rossi, che venne esonerato lo scorso anno dopo 17 panchine. Gli estensi poi hanno finito la stagione con la retrocessione in Serie C. Ora sembra dietro l’angolo la prima esperienza in panchina in Serie A per l’ex capitano romanista. Dietro al ribaltone tecnico ci sono manovre più ampie che coinvolgono la cessione della società ad un fondo statunitense e, proprio nei giorni caldi del closing, esce l’indiscrezione che vuole l’ex centrocampista in prima linea per il debutto da allenatore nel massimo campionato italiano.

De Rossi pronto a tornare in panchina: ore decisive per l’esonero di Baroni

Mentre tante panchine italiane sono pronte ad intrecciarsi in vista della prossima stagione, con il futuro di Mourinho che sembra sempre più lontano da Roma, l’Hellas Verona sta per cambiare proprietà. Un fondo a stelle e strisce starebbe subentrando nella gestione del club scaligero, e con i giorni caldi della trattativa spunta anche il cambio di guida imminente in panchina.

La nuova società gialloblù starebbe pensando di affidare l’incarico a Daniele De Rossi, al posto di Marco Baroni. Al momento la situazione in classifica degli scaligeri è allarmante, con 9 punti in 13 giornate sono in piena zona retrocessione. Ad accendere la pista De Rossi ci ha pensato il canale Sportitalia, che aggiunge come ipotesi il ruolo di Giampiero Pinzi come vice per l’ex centrocampista della Roma.