Europa League, spiraglio primo posto: c’è ancora una speranza

Europa League, la Roma ieri ha pareggiato con il Servette in una partita che doveva essere vinta senza troppi problemi

Il cammino in Europa League della Roma si è compromesso ieri sera, quando i giallorossi hanno affrontato il Servette a Ginerva. La trasferta svizzera sarebbe dovuta essere una passeggiata per i giallorossi che avrebbero dovuto battere gli avversari con un gran numero di gol per andare a colmare la differenza con lo Slavia Praga. I cechi, infatti, possono contare sulla larga vittoria per 6-0 sullo Sheriff Tiraspol del 5 ottobre.

Un risultato che ha messo ancora una volta alla luce di tutti le debolezze della squadra, che più di una gang di banditi sembrava un gruppo di chierichetti. È mancata la cattiveria in campo, sono mancate le idee e così è mancato anche quel risultato che avrebbe permesso di portare a casa una qualificazione al primo posto. Vincere ampiamente contro il Servette era fondamentale per arrivare all’ultima giornata del girone con il destino in mano.

Lo stesso che poche settimane fa era sfuggito proprio dai giallorossi, che contro lo Slavia Praga in Repubblica Ceca sono stati sconfitti 2-0 permettendo ai biancorossi non solo di recuperare lo svantaggio, ma di colmare la differenza reti negli scontri diretti. Una disfatta su tutti i fronti, nonostante la qualificazione è stata messa in cassaforte.

Europa League, Mourinho può solo vincere: dipende tutto dallo Slavia Praga

Il passaggio del turno è in tasca, con Mourinho che ha scherzato sulle squadre che si possono incontrare: “Magari può farci anche piacere giocare contro club di Champions“. Nonostante sia molto difficile, però, il primo posto non è ancora naufragato e c’è una piccola possibilità.

Innanzitutto, la Roma ha un solo risultato utile: la vittoria. Il successo contro lo Sheriff Tiraspol è vitale per poter cercare di raggiungere la vetta del girone ed evitare i playoff con una squadra che scende dalla Champions. Per raggiungere questo obiettivo però serve la “collaborazione” dello Slavia Praga. Tutto in è nelle mani dei biancorossi che se dovessero perdere (e la Roma vincere) allora sarebbero fuori dai giochi per il primo posto. In caso di pareggio tra il Servette e i cechi allora la Roma avrebbe bisogno di trionfare con almeno 5 gol di scarto.