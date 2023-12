La Juventus dice no a Conte: doppio intreccio con la Roma

La Juventus dice di no a Conte: i bianconeri non sembrano proprio convinti di riprendersi il salentino. Maxi intreccio con la Roma

Dopo il pareggio di ieri contro il Servette, qualcuno ha iniziato a dubitare su Mourinho. Non tanti, a dire il vero, ma qualche tifoso inizia a porsi delle domande su come la proprietà dovrebbe comportarsi con lo Special One. Il secondo posto in un girone semplice di Europa League obbligherà quasi sicuramente la Roma a giocare a febbraio gli spareggi per rimanere dentro la manifestazione. E gli incroci potrebbero essere pericolosi.

Dal proprio canto i Friedkin non hanno ancora mai aperto alla discussione di un rinnovo di quel contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Almeno non ufficialmente, intendiamoci. Perché dalle segrete stanze di Trigoria non trapela proprio nulla. Però si parla di quelli che potrebbero essere i sostituti di Mou a Trigoria. E uno nome che sta circolando con insistenza è quello di Thiago Motta. Oltre a Conte, ovviamente.

Calciomercato Roma, maxi intreccio con la Juventus

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche di un possibile intreccio con la Juventus con un Allegri che potrebbe lasciare il bianconero e che potrebbe davvero sedersi sulla panchina della Roma il prossimo anno. E con la Juventus che di conseguenza dovrebbe trovare un nuovo allenatore. Oltre all’autocandidatura di Conte, arrivata direttamente da un convegno in Puglia, si parla anche di Thiago Motta, visto che di un ritorno dell’ex da quelle parti non sembrano tanto convinti.

Una notizia anticipata un paio di giorni fa da Juvelive.it e confermata in queste ore dal giornalista della Rai Marco Conterio. La Juve non è del tutto convinta di Conte e solamente nella prossima primavera si deciderà il futuro della panchina. L’attuale tecnico del Bologna e quello del Monza, Raffaele Palladino, sono in questa lista. Tutti nomi accostati anche alla panchina della Roma per la prossima stagione.