Scommesse, nuovo terremoto: coinvolti altri quattro giocatori

Scommesse, nei mesi scorsi è esploso il caso in Italia che ha portato alla squalifica per circa una stagione di Fagioli e Tonali

Il calcio italiano continua a tremare per l’inchiesta sulle scommesse, che era esplosa qualche mese fa in Serie A. A fare i primi nomi era stato Fabrizio Corona, che ha indicato Nicolò Fagioli come primo calciatore coinvolto in un gioco d’azzardo illegale e soprattutto sul calcio. A i professionisti di Serie A, B e C così come tutti gli altri tesserati Figc non è proibito giocare, ma farlo sullo sport a cui partecipano sì.

Il calciatore della Juventus è stato il primo ad essere tirato in ballo, così come ad essere penalizzato da parte della Federazione che ha deciso di sospenderlo per circa una stagione. Alla squalifica sul campo, che in realtà è di qualche mese, è stata affiancato anche l’obbligo di partecipare a un percorso di riabilitazione. Stessa storia per Sandro Tonali, ora al Newcastle, che non potrà tornare in campo fino al termine della stagione.

Corona aveva fatto anche il nome di tre giallorossi, ma poi le indagini hanno smentito questa indiscrezione. Dalle parole dell’ex paparazzo era emerso come El Shaarawy e Zalewski giocassero d’azzardo, ma i due si sono prontamente dissociati da queste dichiarazioni affermando di non aver mai scommesso.

Scommesse, trema il Benevento: indagati Pastina, Letizia, Forte e Coda

Un fragoroso buco nell’acqua, poi, era stato fatto con Azmoun, indicato come scommettitore quando invece è un noto amante dei cavalli possedendo anche una scuderia in Iran. Nell’ultimo periodo, anche Florenzi è finito nell’indagine sulle scommesse.

A tremare, però, non sono solo i calciatori di Serie A, ma anche delle serie minori. Come riporta Il Mattino, infatti, l’indagine sulle scommesse da parte dei professionisti si è allargata anche alla Serie B e C dove sono stati indagati ben quattro giocatori. Si tratta di Pastina, Letizia, Forte e Coda, tutti legati al Benevento in cui il primo gioca ancora. Gli altri tre invece militano con Feralpisalò, Cosenza e Cremonese. La Guardia di Finanza ha sequestrato tutti i dispositivi del difensore giallorosso.