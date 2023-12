Futuro Mourinho, colpo di scena Friedkin: “Rinnovo a vita”

Il futuro di José Mourinho resta un nodo da sciogliere in casa Roma in vista della prossima stagione. Può arrivare l’ennesimo colpo di scena targato Friedkin.

La Roma è reduce dal deludente pareggio di Europa League in casa del Servette. In quel di Ginevra la squadra giallorossa non è andata oltre l’1-1, compromettendo quasi aritmeticamente la conquista del primo posto nel gruppo G. Domani pomeriggio l’undici guidato da José Mourinho, che ha alzato la voce contro la prestazione dei suoi in Svizzera, tornerà in campo in trasferta per affrontare il Sassuolo. I giallorossi dovranno scrollarsi di dosso i fantasmi europei e trovare la vittoria esterna che manca dal 4-1 rifilato al Cagliari di Ranieri. Nel frattempo resta un tema di strettissima attualità il futuro del tecnico portoghese, entrato nell’ultimo anno di contratto con i giallorossi.

Nel giro di pochi giorni gli umori in casa Roma sono decisamente cambiati, dalla convincente vittoria contro l’Udinese all’Olimpico all’ennesimo passo falso fuori dalle mura amiche. I giallorossi non sono andati oltre il pareggio per 1-1 in casa del Servette, compromettendo salvo miracoli la conquista del primo posto nel girone G di Europa League. Per curare il mal di trasferta l’undici giallorosso domani dovrà trovare la vittoria sul campo insidioso del Sassuolo. Mentre il futuro di José Mourinho appare ancora un enigma in vista della prossima stagione.

‘Gasport’, Futuro Mourinho e valutazioni Friedkin: Arabia Saudita più lontana

Il contratto triennale sottoscritto con la squadra giallorossa è entrato negli ultimi mesi per José Mourinho. Sono tante le voci che vedono il portoghese lontano da Trigoria, ma non è esclusa del tutto l’opzione del rinnovo contrattuale per il tecnico. Secondo quanto rilancia quest’oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, i Friedkin starebbero riflettendo sul tema in questo periodo.

Il quotidiano sportivo apre ad un possibile rinnovo di contratto tra Mourinho e la Roma, sottolineando come la proprietà a stelle e strisce stia valutando anche l’ipotesi del “Rinnovo a vita” per lo Special One. Proprio nei giorni scorsi i tifosi fuori dai cancelli di Trigoria avevano affisso uno striscione che recitava ‘José a vita‘, opzione che sarebbe al vaglio – con un nuovo colpo di scena- della proprietà giallorossa.