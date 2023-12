Marcia indietro per Mourinho: offerta ritirata

Marcia indietro per Mourinho: dall’Arabia hanno ritirato l’offerta per lo Special One. Ne rimane in piedi solamente un’altra

Il futuro del tecnico della Roma, José Mourinho, è ancora tutto da scrivere. Sicuramente non è così vicino ai colori giallorossi per la prossima stagione. Si vedrà, ovviamente, anche perché tutti aspettano delle notizie nel merito. Ma sappiamo anche che lo Special One è cercato anche con una certa insistenza soprattutto dall’Arabia Saudita, dove lo potrebbero coprire di milioni quasi sicuramente fino alla fine della sua carriera.